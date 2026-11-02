Rekabet Kurumu harekete geçti! Google'ın yapay zeka özetlerine 'adil paylaşım' freni

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Rekabet Kurumu, haber yayıncılarının ekonomik haklarını korumak amacıyla Google’a yönelik geçici tedbir kararı verdi. Kurum, kararın Google’ın yapay zeka hizmetlerini kısıtlamayı değil, yayıncıların emeğinin karşılığını almasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

“HABER SİTELERİNE GİRMEDEN BİLGİ ALINABİLİYOR”

Rekabet Kurumu, kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, kullanıcıların artık haber sitelerine girmeden de yapay zeka özetlerinden bilgi alabildiği belirtildi. Bu durumun haber sitelerinin trafiğini ve gelirini azaltabileceğine dikkat çekildi.

GOOGLE HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kurum, bu kaygılar nedeniyle Google hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma devam ederken, haber yayıncılarının ekonomik haklarının korunması için geçici tedbir kararı alındı.

Kurumun açıklamasına göre tedbirin amacı, dijital medya ekosisteminin korunması ve yayıncıların içerikleri için adil bir karşılık elde etmesinin sağlanması.

YAYINCILARA “HAYIR” DEME HAKKI

Tedbir kararının temel maddesine göre Google, haber sitelerini yapay zeka sistemine dahil olmaya zorlayamayacak. Haber siteleri, içeriklerinin yapay zeka özetlerinde yer alıp almayacağına özgürce karar verebilecek.

Kararla, yayıncıların bu tercihi yaparken arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetmemeleri de güvence altına alındı. Böylece içeriğini yapay zeka özetlerine kapatan bir haber sitesi, klasik arama sonuçlarında geri plana itilmeyecek.

İNGİLTERE’DE DE BENZER ADIM ATILMIŞTI

Google’ın yapay zeka özetleri, farklı ülkelerde de rekabet otoritelerinin gündeminde bulunuyor. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), 3 Haziran 2026'da Google’a “stratejik piyasa statüsü” vererek arama hizmetleri için yeni davranış kuralları getirmişti. “Dünyada ilk” olarak nitelendirilen kurallarla İngiltere’deki yayıncılar, içeriklerinin “AI Overviews” adlı yapay zeka özetlerinde kullanılmasını reddetme hakkı elde etti.

CMA Üst Yöneticisi Sarah Cardell, kararla ilgili “Bu sayede işletmeler ve tüketiciler için adil muamele, daha fazla şeffaflık ve anlamlı bir seçim imkanı sağlanıyor” açıklamasını yapmıştı. Google ise o dönemde, yayıncıların klasik arama trafiğini etkilemeden yapay zeka modundan çıkmalarını sağlayacak yeni bir kontrolü test ettiğini, yapay zeka yanıtlarına daha fazla bağlantı ekleyeceğini ve yayıncılarla yeni veriler paylaşacağını duyurmuştu.

FRANSIZ GAZETELERİ DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Fransa’da da 300'den fazla yerel ve ulusal yayın kuruluşunu temsil eden APIG, Ağustos 2026'da Google’ın yapay zeka arama özetleri nedeniyle Fransız rekabet kurumuna şikayette bulunmuştu. APIG, yapay zeka özetlerinin kullanıcıların arama alışkanlıklarını değiştirdiğini ve haber kaynaklarına yapılan doğrudan ziyaretleri azalttığını öne sürmüştü.

GÖZLER GOOGLE’IN ATACAĞI ADIMLARDA

Tedbir kararına uyum sürecinin, Google’ın atacağı adımlara bağlı olduğu belirtildi. Google’ın Türkiye’deki karara ilişkin henüz bir açıklaması bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com