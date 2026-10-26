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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde yapay zekanın skor tahmini dikkat çekti. ChatGPT tarafından yapılan değerlendirmede Galatasaray'ın kazanma ihtimali yüzde 45, Fenerbahçe'nin yüzde 25 olarak gösterilirken, karşılaşmanın 4-3 sona ereceği tahmin edildi.

  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 21.30'da RAMS Park'ta karşılaşacak.
  • ChatGPT'ye atfedilen tahminde Galatasaray'ın kazanma ihtimali yüzde 45, Fenerbahçe'nin yüzde 25, beraberlik yüzde 30 olarak öngörüldü.
  • Aynı tahminde maçın 4-3 Galatasaray üstünlüğüyle ve toplam 7 golle sonuçlanacağı öngörüldü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Devmücadele öncesinde ChatGPT'ye yaptırıldığı belirtilen derbi tahmininde hem galibiyet ihtimalleri hem de maçın olası skoru yer aldı.

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE GÖSTERİLDİ

Haberde aktarılan yapay zeka değerlendirmesine göre Galatasaray'ın derbiyi kazanma ihtimali yüzde 45, Fenerbahçe'nin galibiyet ihtimali ise yüzde 25 olarak belirtildi. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma olasılığı yüzde 30 olarak gösterildi. Değerlendirmede, maçın çekişmeli geçebileceği ve ilk golün karşılaşmanın gidişatında belirleyici olabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN ERKEN GOLÜ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Yapay zeka analizinde Fenerbahçe'nin karşılaşmanın ilk dakikalarında bulabileceği bir golün oyun planlarını değiştirebileceğine dikkat çekildi. Orta sahadaki mücadelenin de derbinin sonucunda önemli rol oynayabileceği belirtildi. İki takımın kontrollü başlaması halinde beraberlik ihtimalinin güçlenebileceği değerlendirildi.

YAPAY ZEKADAN 7 GOLLÜ DERBİ TAHMİNİ

ChatGPT'ye atfedilen tahminde karşılaşmanın 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona ereceği öngörüldü. Böylece derbide toplam 7 gol atılabileceği yönünde bir tahmin ortaya konuldu. Öte yandan açıklanan yüzdelik oranların ve skor tahmininin hangi istatistiksel verilere ya da hesaplama yöntemine dayandığı belirtilmedi. Bu nedenle söz konusu değerlendirme, doğrulanmış bir istatistiksel tahmin modeli sonucu olarak değil, yapay zekaya atfedilen bir öngörü olarak değerlendiriliyor.

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBulent Cebeci:

4-0 Galatasaray kazanır yazın bir kenara !

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Haber Yorumlarırd54mpvhmk:

maç 5-2 Galatasaray’ın. goller osimhen 3 batrakov 1 leao 1 fener goller. greenwood 1 Davinson kk 1

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Haber Yorumlarıikoyuncu.6301:

çok fazla havaya giren taraf genelde yenilir. bugün fener kazanacak. gs 1 fb 2. goller yunus greenwood vedat

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu hakem ikinci Yasin kol dur. Yaptıkları yapacaklarının göstergesidir

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