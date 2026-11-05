New York borsası yapay zeka hisselerindeki düşüşle açıldı, Nasdaq yüzde 0,69 düştü

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New York borsası, ABD'de ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zaferin ardından yapay zeka ile bağlantılı çip ve veri merkezi şirketlerinin hisselerindeki düşüşün etkisiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,60 artışla 53.679,01 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 7.678,72 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,69 düşüşle 25.558,11 puana geriledi.

Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi ve veri merkezi yatırımlarının yoğunlaştığı bazı eyaletlerdeki valilik yarışlarını kazanması, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlara daha sıkı düzenlemeler getirilebileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Bu endişeler, çip üreticileri ve veri merkezi işletmecilerinin hisseleri başta olmak üzere yapay zeka ile bağlantılı şirketlerin hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Çip üreticilerinden Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 5'in, Broadcom'un hisseleri yüzde 4'ün ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

Qualcomm'un hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının piyasa beklentilerini aşmasına rağmen gelecek döneme ilişkin kar tahmininin beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 13'ten fazla değer kaybetti.

Veri merkezi işletmecilerinden Applied Digital'ın hisseleri yüzde 4'ün, Core Scientific'in hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Öte yandan, ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından İran'la savaşın sona erebileceğine ilişkin beklentilerle sert düşüş kaydeden petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 2,95 yükselerek 97,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,88 artışla 89,78 dolardan alıcı buldu.

Yüksek seyreden petrol fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutarken, para politikası cephesinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip ediliyor.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, CNBC'ye verdiği röportajda, Fed'in faiz oranlarını daha da artırması gerekeceğini düşündüğünü ancak artışın ne kadar olacağı ve hangi hızda gerçekleştirileceği konusunda henüz emin olmadığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasının durumuna ilişkin göstergeler izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 189 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Kaynak: AA