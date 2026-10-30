Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Kayıp, şirketin 2026'nın son "iş operasyonları güncellemesini" açıklamasının ardından geldi. Google, arama sonuçlarındaki yapay zeka özetlerinin reklam gelirlerini etkilediğini açıklamış, bunun ardından yatırımcıların korkması ile hisse senedi değeri altı ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Microsoft ve Amazon da bu hafta yatırımcılarını bilgilendirdi ve devam eden yapay zeka yarışında büyük harcamaları sürdürmeyi planladıklarını duyurdu.

GOOGLE'IN YAPAY ZEKASI ARAMA MOTORUNU BALTALIYOR

Google'ın ana şirketi Alphabet'in üç aylık sonuçları aslında kötü değil. Toplam gelir geçen yıla göre %25 artarak 127,6 milyar dolara (yaklaşık 6,3 trilyon lira) ulaştı. Bu artışta gelirleri %103 artarak yaklaşık 31 milyar dolara (yaklaşık 1,5 trilyon lira) ulaşan Google Cloud'un başarısı etkili oldu.

Ancak şirket karlarında son dönemde %25 düşüş yaşandı. Ayrıca, halka açık bir şirket olarak tarihinde ikinci kez negatif serbest nakit akışı gösterdi. Dokuz milyar doları (yaklaşık 450 milyar lira) aşkın para kaybettiğini ilan etti. Böylece Alphabet, üç ay öncesine göre iki kat daha fazla kayıp vermiş oldu.

Nakit akışı, bir şirketin faaliyet ve yatırımlarını ödedikten sonra elinde kalan parayı temsil ediyor. Mevcut tablo, Alphabet'in şu anda kazandığından daha fazla para harcadığını gösteriyor. Yeni harcamaların neredeyse tamamı yapay zeka yatırımlarına ayrılıyor.

29 Ekim günü şirketin toplam piyasa değeri 3,97 trilyon dolardan (yaklaşık 197 trilyon lira) 3,46 trilyon dolara (yaklaşık 172 trilyon lira) düştü. Google arama motorunun varsayılan olarak yapay zeka özeti kullanması reklam gelirlerini olumsuz etkiledi. Alphabet'in gelirinin büyük kısmı, Google arama sonuçlarının yanında görünen reklam satışlarından geliyor.

Forrester adlı araştırma ve danışmanlık şirketinde baş analist olan Tracy Woo, Alphabet'in hayal kırıklığı yaratan arama motoru sonuçlarının "kurulu iş kollarının gücünü korurken devasa yapay zeka yatırımlarını finanse etmenin zorluğunu vurguladığını" söyledi. Google'ın iş geliştirme sorumlusu Phillip Schindler ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada yapay zeka odaklı arama motoruyla ilgili gidişattan memnun olduklarını belirtti. Perşembe günü şirketin hisseleri yaklaşık %13 değer kaybederek bu yılki en düşük ikinci seviyesini kaydetti.

AMAZON'UN HARCAMALARI 3 AYDA 6 KAT ARTTI

Amazon'un hisseleri de Perşembe günü düştü. Hisseler, şirketin yatırımcıları tatmin etmeyen açıklamalarının ardından piyasa kapanışından sonraki işlemlerde %6 oranında değer kaybetti. Şirket, çeyreklik satışlarda %11'lik artışla 201 milyar dolara (yaklaşık 10 trilyon lira) ulaşmasına rağmen 42 milyar dolarlık (yaklaşık 2 trilyon lira) şaşırtıcı bir nakit akışı da açıkladı. Bu sayı, Amazon'un yalnızca kazandığından daha fazla para harcamakla kalmadığını, aynı zamanda harcamalarının üç ay içinde altı kat arttığını gösteriyor.

Amazon CEO'su Andy Jassy, şirketin bu harcamayı yapmasının nedenlerinden birinin gelecekte Amazon'a 1 trilyon dolar (yaklaşık 50 trilyon lira) gelir getirebilecek iki ayrı iş alanı olduğunu söyledi. Yönetici, bu iki Amazon işletmesinin hangileri olduğunu belirtmedi. Ancak finans analistleri ile yaptığı bir görüşmede defalarca Amazon'un kendi bilgisayar çiplerini üretmesi ve satmasının yanı sıra yapay zeka geliştirme platformu Bedrock'un sunduğu finansal imkanlardan söz etti.

Jassy, "20 yılı aşkın süredir öğrendiğimiz derslerden biri de dünyayı yönetecek tek bir araç olmadığıdır" dedi. Ayrıca "İnsanlar her zaman başlangıçta önde olan şeyin insanların kullanacağı tek şey olacağını varsayarlar; bu asla doğru değildir" ifadelerini kullandı. Jassy'ye şirketin harcama açıklaması birkaç kez sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bu planı finanse edebiliriz ve bence Amazon'un büyüklüğünü, gelirini ve serbest nakit akışını sonsuza dek değiştirecek."

MICROSOFT'A DAHA HAFİF TEPKİ

Wall Street, Microsoft'un güncellemesine ise daha hafif tepki verdi ve şirketin hisseleri Perşembe günü %1'den az düştü. Aynı zamanda OpenAI adlı yapay zeka firmasının en büyük yatırımcılarından biri olan şirket, yapay zekaya yaklaşık 5 milyar dolar (yaklaşık 250 milyar lira) daha az harcama yaptı. Ayrıca bu hafta başında binlerce çalışanı işten çıkarma planlarını açıklaması şirketin maliyetlerini daha da düşürecek.

Şirketin geliri önceki yıla göre %19 artarak 92,3 milyar dolara (yaklaşık 4,6 trilyon lira) ulaştı. Kritik öneme sahip bulut bilişim işi ise %30 büyüyerek 63 milyar dolara (yaklaşık 3 trilyon lira) çıktı. Satya Nadella, yapay zeka destekli sohbet robotu ve aracı Copilot'un kullanımının "Temmuz ayından bu yana otomatikleştirilmiş görevlerin neredeyse iki katına çıkmasına" ve günlük kullanıcı sayısının bir yıl öncesine göre %500 artmasına yol açtığını söyledi.

Genellikle düşük harcamalar ve artan satışlar yatırımcılardan olumlu tepki alır. Ancak Forrester analisti Tracy Woo, Wall Street'in yapay zeka konusunda büyük vaatlerini gerçekten yerine getirecek şirketleri belirlemek için daha uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirme yapmaya çalıştığını söyledi. Woo ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Microsoft'un sonuçları, şirketlerin yapay zekaya olan talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini teyit ediyor. Ancak aynı zamanda teknoloji endüstrisinin karşı karşıya olduğu çok daha büyük bir soruyu da vurguluyor: Yapay zekanın değeri nihayetinde nerede olacak?"

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.