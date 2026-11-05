Demokratlar Kongre'de çoğunluğu alınca Fed faiz artırımı beklentileri azalabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Kongresi ara seçimlerinde Demokratların, Senatonun ardından Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhuriyetçilerden almasıyla yapay zeka veri merkezleri kaynaklı harcamaların azalabileceği ve bunun enflasyonist baskıları hafifleterek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini etkileyebileceği öngörülüyor.

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratların çoğunluğu elde etmesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD/İsrail-İran Savaşı konusunda daha ılımlı bir yaklaşım sergileyebileceğine yönelik umutlar arttı.

Böyle bir gelişme olması halinde enerji maliyetlerinin ve küresel faiz oranlarına yönelik yukarı yönlü baskının azalabileceği öngörülüyor.

Fed, Orta Doğu kaynaklı enerji arzına ilişkin endişelerin enflasyonist baskıları artırmasıyla eylülde, 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini 25 baz puan artırıp yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti.

Seçim sonuçları teknoloji sektörü için yaşanabilecek en kötü senaryo olabilir

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesinin piyasa açısından teknoloji sektörü için yaşanabilecek en kötü senaryo olabileceğini belirtti.

Yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşmasına yönelik muhalif duruşun bundan önce birçok Kongre seçim yarışında öne çıkan başlıca meselelerden biri olduğunu ifade eden Waterer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demokratlar, kampanya dönemindeki vaatlerini yerine getirirse, yapay zeka veri merkezi inşaatlarının hızında bir yavaşlama yaşanabilir. Bu durumun kendisi bile ABD ekonomisi üzerinde hafif bir dezenflasyonist etki yaratabilir. Bu da Fed'in bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında ne kadar agresif davranması gerektiğine ilişkin beklentilerin bir miktar aşağı çekilmesine yol açabilir."

Finansal hizmetler şirketi Capital.com'un Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda ise "İlk bakışta piyasalar, bu gelişmeyi ABD'nin maliye politikası kaynaklı ekonomik teşvikinin zayıflayacağı şeklinde yorumluyor. Bunun temel nedeni, Kongre'nin Trump yönetiminin maliye politikalarını engellemesi veya sekteye uğratmasına dair beklentiler. Bu durum, ABD'de enflasyon ve faiz oranları üzerindeki yukarı yönlü riskleri bir miktar azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA