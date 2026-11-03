Stoxx Europe 600, yapay zeka endişesi ve petrol yükselişiyle yüzde 0,80 geriledi

Stoxx Europe 600, yapay zeka endişesi ve petrol yükselişiyle yüzde 0,80 gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa borsaları yapay zeka yatırımı endişeleri, Orta Doğu gerilimleri ve petrol fiyatlarındaki yükselişle saat 11.40 itibarıyla negatif seyrediyor. Stoxx Europe 600 yüzde 0,80 düşüşle 644,44 puanda işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,1 artışla 107 dolara çıktı.
Avrupa borsalarında, yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle negatif seyir izleniyor.
Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,80 azalışla 644,44 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 düşüşle 10.694,07 puan seviyesinde işlem görüyor.
Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,1 düşüşle 25.709,43 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1 azalışla 49.447,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 kayıpla 7.991,56 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,11 azalışla 18.760,11 puanda bulunuyor.
Küresel piyasalarda, ABD'li teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının ardından yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin soru işaretleri yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.
Avrupa'da teknoloji sektörü hisseleri gerilerken, Alman Aixtron'un hisseleri yüzde 2,1, Hollandalı ASML'nin hisseleri yüzde 2,2 ve Siemens Energy'nin hisseleri yüzde 1,8 değer kaybetti.
Öte yandan, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğine ilişkin haberler, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Dün gerileyen ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 2,1 artarak 107 dolar seviyesine çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Avro Bölgesi'nde enerji maliyetleri ve enflasyona yönelik endişeleri artırdı.
Şirketler tarafında ise Alman ilaç ve tarım şirketi Bayer, üçüncü çeyrekte ilaç biriminin beklentilerin üzerinde performans göstermesinin ardından 2026 yılına ilişkin kar tahminini yükseltti. Şirketin hisseleri yüzde 6 değer kazanarak piyasalardaki genel düşüşten pozitif ayrıştı.
Analistler, bugün ABD'de yapılacak ara seçimlere ilişkin gelişmelerin, Orta Doğu kaynaklı haber akışının ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtiyor.