2,1 milyar dolar borcu var! Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu

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Getty Images Holdings Inc., mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla ABD'nin Delaware eyaletindeki İflas Mahkemesine Bölüm 11 (Chapter 11) kapsamında başvuruda bulundu.

Şirket, mahkemeye sunduğu belgelerde varlıklarının ve yükümlülüklerinin ayrı ayrı 1 milyar ila 10 milyar dolar aralığında bulunduğunu bildirdi.

Önceden müzakere edilen yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında şirketin faaliyetlerini sürdürerek borçlarını yeniden düzenlemesi hedefleniyor.

ŞİRKETE 533 MİLYON DOLARLIK YENİ SERMAYE

Yeniden yapılandırma planına göre Getty ailesinin üyeleri ve Koch Equity Development iştiraklerinin de aralarında bulunduğu yatırımcılar, şirkete 533 milyon dolara kadar yeni öz sermaye sağlayacak.

Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen süreç sonucunda Getty Images'ın halka açık şirket statüsünden çıkarılarak özel şirkete dönüştürülmesi öngörülüyor.

Şirket, yeniden yapılandırma boyunca tedarikçilere yapılacak ödemelerin eksiksiz gerçekleştirileceğini açıkladı.

YAPAY ZEKA REKABETİ VE BORÇ YÜKÜ ETKİLİ OLDU

Getty Images'ın mali sıkıntılarında yüksek borç yükünün yanı sıra görsel içerik sektöründeki dönüşüm de etkili oldu.

Müşterilerin geleneksel stok fotoğraflar yerine yapay zekâ ile oluşturulan görsellere yönelmesi, şirketin faaliyet gösterdiği pazarda rekabet baskısını artırdı.

Getty Images, 1 Eylül'de vadesi gelen teminatsız tahvil faiz ödemelerini gerçekleştirmeyerek 30 günlük erteleme sürecine girmişti. Şirket, o dönemde ödeme yapabilecek nakde sahip olduğunu ancak alacaklılarla uzlaşmaya varabilmek için bu süreyi değerlendirmeyi tercih ettiğini açıklamıştı.

SHUTTERSTOCK İLE BİRLEŞME GERÇEKLEŞMEDİ

Getty Images, Ocak 2025'te rakibi Shutterstock ile yaklaşık 3,7 milyar dolar değerinde birleşme anlaşması imzalamıştı.

Ancak İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumunun (CMA) rekabet endişeleri ve getirdiği şartlar nedeniyle birleşme anlaşması Temmuz 2026'da feshedildi.

85,8 MİLYON DOLAR ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Şirket, Ağustos 2026'da duyurduğu ikinci çeyrek bilançosunda 85,8 milyon dolar net zarar bildirmişti. Haziran 2026 sonu itibarıyla toplam borcu ise 2,1 milyar dolara ulaşmıştı.

Getty Images hisselerinin borsadaki işlemleri 29 Eylül 2026'da askıya alınırken, hisseler 30 Eylül itibarıyla tezgâh üstü piyasada işlem görmeye başlamıştı.

Kaynak: Haberler.com