BroadcastX 2026'da yayıncılığın geleceği konuşuldu: Sektör temsilcilerinden önemli açıklamalar

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BroadcastX 2026'da bir araya gelen Mutlu Kütük, Yasemin Ahıskalı, Özcan Küçükçelik, Melih Alaca, Nusret Kılıç, Ekrem Aydın ve Oğuz Çeltikçi, yayıncılık teknolojilerindeki dönüşümü, yapay zekâ destekli sistemleri ve fuarın sektör açısından önemini Haberler.com'a değerlendirdi.

"ARTIK HERKES KENDİ YÖNETMENİ OLABİLİYOR"

Sony'nin sinema kameralarının Türkiye'deki distribütörlüğünü üstlenen Ateksis ve Teknomax'ın Proje ve Satış Koordinatörü Mutlu Kütük, yayıncılık sektöründeki teknolojik dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Sektörde 30 yılı aşkın deneyime sahip olduğunu belirten Kütük, geçmişte büyük teknik ekiplerle gerçekleştirilen yayınların bugün çok daha küçük ekipmanlarla yapılabildiğine dikkat çekti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte içerik üretiminin herkes için erişilebilir hâle geldiğini ifade eden Kütük, "Şu anda bir kamerayla bütün dünyaya seslerini duyurabilir hâle geldiler." dedi.

Televizyon izleme alışkanlıklarının değiştiğini ancak içerik üretiminin önemini koruyacağını vurgulayan Kütük, artık genç yaştaki kullanıcıların bile dünya çapında izleyiciye ulaşabilecek içerikler hazırlayabildiğini söyledi.

Ateksis'in geçmişte televizyon ve radyo istasyonlarının anahtar teslim kurulumlarına odaklandığını anlatan Kütük, son sekiz yıldır Sony'nin sinema kameralarının distribütörlüğünü üstlendiklerini ve prodüksiyon teknolojilerine ağırlık verdiklerini belirtti.

YAPAY ZEKA VE IP TEKNOLOJİLERİ YAYINCILIKTA YENİ DÖNEMİ BAŞLATIYOR

Atempo İş Geliştirme ve Yönetim Kurulu Danışmanı Yasemin Ahıskalı ile Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Özcan Küçükçelik, BroadcastX 2026'nın sektör temsilcilerini ve uluslararası markaları buluşturması açısından önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Fuarın yeni iş birliklerine zemin hazırlayabileceğini belirten Ahıskalı, sektörün önemli paydaşlarının aynı platformda bir araya gelmesinin Türkiye'deki yayıncılık teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Özcan Küçükçelik ise yayıncılık altyapılarında yaşanan teknolojik dönüşüme dikkat çekerek IP tabanlı sistemlerin ve yapay zekâ teknolojilerinin giderek daha fazla önem kazandığını anlattı.

Panasonic'in yeni nesil kamera teknolojilerinden örnekler veren Küçükçelik, geleneksel kamera kontrol ünitelerine ihtiyaç duymadan IP ağı üzerinden yönetilebilen sistemlerin geliştirildiğini belirtti.

Panasonic'in KAIROS platformuna da değinen Küçükçelik, bu teknolojinin IP tabanlı ve geleneksel yayın altyapılarının birlikte kullanılmasına olanak sağladığını söyledi.

Yeni sistemlerin kablolama ve altyapı ihtiyaçlarını azaltabildiğini ifade eden Küçükçelik, ses teknolojilerinde de benzer bir dönüşüm yaşandığını aktardı.

Solid State Logic (SSL) tarafından geliştirilen IP tabanlı ses çözümlerine dikkat çeken Küçükçelik, fiziksel ses konsollarına bağımlılığı azaltan bulut tabanlı sistemlerin yayıncılık alanında yeni kullanım olanakları sunduğunu dile getirdi.

LİNKA KURUCUSU: ULUSLARARASI MARKALAR SEKTÖRLE BULUŞUYOR

Linka Kurucusu Melih Alaca, BroadcastX 2026'nın uzun süredir Türkiye'de düzenlenmeyen kapsamlı bir yayıncılık fuarını yeniden hayata geçirdiğini belirtti.

Organizasyonun yerli ve yabancı teknoloji firmalarını, kiralama şirketlerini ve yayın kuruluşlarını bir araya getirdiğini ifade eden Alaca, sektör profesyonellerinin uluslararası markaların ürünlerine doğrudan ulaşabilmesinin önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Linka olarak fuarda yeni nesil sinema ve prodüksiyon ekipmanlarını ziyaretçilere tanıttıklarını belirten Alaca, şirketin 2009 yılından bu yana çeşitli uluslararası markaların Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğünü aktardı.

Özellikle sinema, dizi ve prodüksiyon sektörlerine yönelik kamera ve ışık teknolojilerine odaklandıklarını belirten Alaca, amaçlarının yeni teknolojileri Türkiye'deki sektör profesyonelleriyle buluşturmak olduğunu vurguladı.

AKRATEK KURUCUSU: 70'TEN FAZLA ÜLKEYE YAYINCILIK EKİPMANI İHRAÇ EDİYORUZ

Akratek Kurucusu Nusret Kılıç, BroadcastX 2026'nın uzun yıllardır benzer bir organizasyonu bekleyen sektör açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Fuarın gelecek yıllarda da devam etmesini temenni eden Kılıç, sektör paydaşlarının organizasyona gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Akratek'in yayıncılık alanında sistem entegrasyonu hizmeti verdiğini belirten Kılıç, televizyon kanallarının yanı sıra üniversiteler ve belediyeler için de stüdyo kurulumları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şirketin aynı zamanda Türkiye'de prompter sistemleri ürettiğini vurgulayan Kılıç, bu ürünleri yurt dışına da ihraç ettiklerini söyledi.

Kılıç, "Hem Türkiye'deki ihtiyacı karşılıyoruz hem de yaklaşık 70-80 ülkeye bu ürünlerin ihracatını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

BAGSIDE KURUCU ORTAĞI: SEKTÖRÜN MUTFAĞINDAKİ İSİMLER DE FUARDA OLMALI

Bagside Kurucu Ortağı Ekrem Aydın, BroadcastX 2026'nın ilk yılında sektör temsilcilerinden önemli ilgi gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin sinema ve dizi prodüksiyonu alanındaki uluslararası konumuna dikkat çeken Aydın, yerli yapımların dünya çapında izleyiciye ulaşmasında teknik ekiplerin ve ekipman üreticilerinin önemli rol oynadığını ifade etti.

Şirket olarak sinema ve dizi prodüksiyonlarında kullanılan şaryo sistemleri ürettiklerini belirten Aydın, fuarın sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Gelecek yıllarda organizasyonun kapsamının genişletilmesini öneren Aydın, görüntü yönetmenleri, yönetmenler, oyuncular ve teknik ekiplerin de söyleşi ve panellerle fuara katılmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Aydın, sektörün mutfağında çalışan profesyonellerin deneyimlerini paylaşmasının hem katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından fuara değer katacağını vurguladı.

TEZ ELEKTRONİK: SEKTÖR YILLARDIR BÖYLE BİR BULUŞMAYI BEKLİYORDU

Tez Elektronik İthalat Müdürü Oğuz Çeltikçi, BroadcastX 2026'nın ilk gününden itibaren verimli geçtiğini ve hafta sonu ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 10-15 yıldır yayıncılık, fotoğraf ve video teknolojilerini bu kapsamda bir araya getiren bir fuar düzenlenmediğini belirten Çeltikçi, organizasyonun sektör açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

Dijital iletişim olanaklarının gelişmesine rağmen yüz yüze buluşmaların önemini koruduğunu vurgulayan Çeltikçi, fuarın üreticileri, distribütörleri, ithalatçıları, bayileri ve son kullanıcıları aynı ortamda buluşturduğunu söyledi.

Tez Elektronik'in Sony, Samyang, Hollyland ve Sirui gibi markaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 15 markanın temsilciliğini yaptığını belirten Çeltikçi, fotoğrafçılık ve video prodüksiyonu alanındaki farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunduklarını anlattı.

Fuarın ticari faaliyetlerin ötesinde yeni iş bağlantıları kurulmasına imkân sağladığını belirten Çeltikçi, uluslararası üreticilerle doğrudan iletişim kurabilmenin de önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM HIZ KESMİYOR

BroadcastX 2026'da yapılan açıklamalar, yayıncılık sektörünün hem teknolojik hem de yapısal açıdan önemli bir değişim sürecinden geçtiğini ortaya koydu.

IP tabanlı yayın altyapıları, bulut teknolojileri, yapay zekâ uygulamaları, yeni nesil kamera sistemleri ve yerli ekipman üretimi fuarda öne çıkan konular arasında yer aldı.

Sektör temsilcileri, yeni teknolojilerin içerik üretimini kolaylaştırdığına dikkat çekerken profesyonellerin bir araya geldiği organizasyonların bilgi paylaşımı, yeni iş birlikleri ve uluslararası bağlantılar açısından önem taşıdığını vurguladı.

BroadcastX 2026, yayıncılık ve prodüksiyon sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketleri aynı çatı altında buluşturarak sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelere ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Haberler.com