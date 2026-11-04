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Hinton, yapay zekanın 2027'de elektrik ve finans krizine yol açabileceğini öne sürdü

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Nobel ödüllü Geoffrey Hinton, yapay zekanın hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabileceğini söyledi. Hinton, bu yılın sonlarında veya 2027'de elektrik ve finans sistemlerinde krize yol açabileceğini ileri sürdü; bağımsız denetim ve bağlayıcı düzenleme çağrısı yaptı.

Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, yapay zeka teknolojisinin kontrolsüz gelişiminin insanlık için ciddi tehditler oluşturabileceğini belirterek, "Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi." dedi.

Yapay zeka teknolojisinin öncü isimleri arasında değerlendirilen Nobel ödüllü bilgisayar bilimcisi Hinton, The Guardian gazetesine açıklamalarda bulundu.

Hinton, yapay zeka teknolojisinin bu yılın sonlarında veya 2027'de??????? elektrik sistemlerinde geniş çaplı kesintilere, finans sistemlerinde ise ciddi aksamalara yol açabilecek bir krizi tetikleyebileceğini ileri sürdü.

Gelecekte yaşanabilecek yapay zeka kaynaklı krizleri "Çernobil"e benzeten Hinton, yapay zekanın kitlesel işsizliğe ve gelir eşitsizliğinin derinleşmesine neden olabileceğine de işaret etti.

Yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin insanlık için ciddi tehditler oluşturabileceğini belirten Hinton,"Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi." dedi.

Hinton, yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmeden önce bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası işbirliği ve bağlayıcı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Bu arada, Hinton, eylülde yaptığı bir açıklamada da yapay zeka üzerinde "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" bildirmişti.

Kaynak: AA
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