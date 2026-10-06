Mihai Gaicu: Yapay zeka finans sektörü için güçlü bir araç ama son karar insanda olmalı

İstanbul FinTech Week 2026 kapsamında finans ve teknoloji dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Haberler.com, Mozn Pre-Sales Lead Mihai Gaicu ile yapay zekânın finans sektöründeki rolünü konuştu.

Yapay zekânın finans sektörü için bir fırsat mı yoksa yönetilmesi gereken yeni bir risk mi olduğu sorusunu yanıtlayan Gaicu, öncelikle yapay zekânın ne olduğunun doğru anlaşılması gerektiğine dikkat çekti.

"YAPAY ZEKA NİHAYETİNDE BİR ARAÇ"

Yapay zekânın günümüzde hemen herkes tarafından konuşulduğunu belirten Gaicu, teknolojinin pek çok alanda fayda sağlayabileceğini ancak sonuçta insanlar tarafından kullanılan bir araç olduğunu ifade etti. Gaicu, "Güzel bir soru; çünkü şu anda herkes yapay zekâ hakkında konuşuyor. Ancak yapay zekâ üzerine biraz düşünmek gerek: Tam olarak nedir bu? Pek çok alanda faydalı olabilir ama nihayetinde o sadece bir araç; insanlar tarafından kullanılıyor." dedi.

"İNSAN FAKTÖRÜ HER AŞAMADA SÜRECE DAHİL EDİLMELİ"

Yapay zekâ kullanımında insan faktörünün önemine vurgu yapan Gaicu, sistemlerin tamamen kendi başına bırakılmaması gerektiğini söyledi. Gaicu, "İşte bu yüzden, yapay zekâ kullanılırken her aşamada insan faktörünün de sürece dahil edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekânın, daha önce makine öğrenimi modellerinde olduğu gibi iş süreçlerini kolaylaştıracağını ve daha hızlı karar alınmasına yardımcı olacağını belirten Gaicu, nihai sorumluluğun insanda kalması gerektiğinin altını çizdi.

"NİHAİ KARARI VERECEK OLAN YİNE İNSANDIR"

Gaicu, "Elbette yapay zekâ, tıpkı daha önce makine öğrenimi modellerinin yaptığı gibi, işimizi kolaylaştırmamıza ve daha hızlı karar almamıza yardımcı olacak; ancak günün sonunda nihai kararı verecek olan yine insandır." dedi.

OTONOM ARAÇ ÖRNEĞİYLE SORUMLULUK TARTIŞMASINI ANLATTI

Yapay zekâda sorumluluk konusunun önemine değinen Gaicu, bu durumu elektrikli veya otonom araçlarla ilgili sorumluluk tartışmasına benzetti.

Gaicu, "Bu durum, elektrikli veya otonom bir aracın birine çarpması halinde sorumlunun kim olacağı sorusuyla aynı mantığa dayanıyor. Sorumlu araç mı, aracı icat eden kişi mi, yoksa düzenleyici kurumlar mı? Yapay zekâ için de aynı şey geçerli." ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA SİHİR DEĞİL"

Yapay zekânın önemli sonuçlar ortaya çıkarabileceğini ancak tamamen bağımsız bir sistem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Gaicu, mevcut düzenlemelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Gaicu, "Elbette mucizeler yaratabilir ama bu bir sihir değil; her şeyi işlemek için hâlâ insanlara ihtiyaç var ve mevcut düzenlemeler söz konusu. Bu nedenle, kullanım konusunda dikkatli olmalıyız." dedi.

Kaynak: Haberler.com