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Gümülcine Müftüsü Şerif'in yapay zeka sahte videoları için hukuki süreç başlatıldı

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Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü, Müftü İbrahim Şerif'in adı, görselleri ve yapay zekayla taklit edilen sesiyle hazırlanan sahte videoların tespit edildiğini duyurdu. Müftülük, bu içerikler için hukuki süreç başlattı ve resmi kanallar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Yunanistan'da Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in adı, görüntüleri ve yapay zekayla taklit edilen sesi kullanılarak hazırlanan sahte videolara ilişkin hukuki süreç başlatıldı.

Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünden yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya platformlarında Şerif'in ve müftülüğün adı ile görsellerinin kullanıldığı sahte videoların yayımlandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, videolarda yapay zekayla taklit edilen sesler kullanılarak müftülüğün uzmanlık alanı dışındaki konularda gerçeği yansıtmayan içeriklerin paylaşıldığı vurgulandı.

Söz konusu videolarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, kamuoyundan müftülüğün resmi iletişim kanalları dışında yayımlanan bu tür içeriklere itibar etmemesi istendi.

Kaynak: AA
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