Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Dijital güvenlikte yeni dönem

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 27 Ekim 2026'da toplanan Siber Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin dijital alandaki güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar aldı. Toplantıda özellikle yapay zekâ, dijital egemenlik ve ulusal siber güvenlik kapasitesi üzerinde duruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda küresel ve bölgesel gelişmelerin siber güvenliğe etkileri değerlendirildi. Uluslararası alanda yaşanan güncel siber güvenlik olayları ve değişen tehdit unsurları kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye'nin siber saldırılara karşı dayanıklılığının artırılması, görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer aldı.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI TEHDİTLER MASAYA YATIRILDI

Toplantının dikkat çeken konularından biri yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler oldu. Kurula, yapay zekanın siber tehditlerin niteliğini, yayılma hızını ve etki alanını nasıl değiştirdiğine ilişkin bilgi verildi. Dijital platformlarda kullanılan algoritmalar aracılığıyla gerçekleştirilen yönlendirme faaliyetleri de değerlendirildi. Algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin millî güvenlik ve toplumsal dayanıklılık üzerindeki riskleri toplantıda ele alındı.

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL EGEMENLİK STRATEJİSİ SUNULDU

Toplantıda Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Kuruluna sunuldu. Stratejinin temel hedefleri arasında kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması, millî teknoloji kapasitesinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğinin güçlendirilmesi yer aldı. Kritik altyapıların korunması ve siber tehditlere karşı caydırıcılık kapasitesinin artırılması da stratejik öncelikler arasında değerlendirildi.

ALINAN KARARLAR UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK

Kurulda, Dijital Egemenlik Stratejisi doğrultusunda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Uygulama süreçleri yakından izlenecek ve kaydedilen ilerleme düzenli olarak değerlendirilecek. Böylece belirlenen stratejik hedeflerin yalnızca planlama aşamasında kalmaması, ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde uygulanması amaçlanıyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK

Siber tehditlerin farklı sektörleri aynı anda etkileyebilmesi nedeniyle kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Ortak risk değerlendirme yetkinliklerinin artırılması ve siber güvenlik uygulamalarında birlik sağlanması hedeflendi. Toplantıda, Türkiye'nin bütüncül bir siber güvenlik ekosistemi oluşturma kararlılığı da vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com