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Mao Ning, İngiltere'nin Çin'e yönelik siber suçlamalarından ciddi endişe duydu

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İngiltere'nin spekülatif siber suçlamalarından ciddi endişe duyduklarını söyledi. Mao, İngiltere'nin yıllık raporunda Çin'in 2028'e kadar yapay zeka destekli siber faaliyetleri düzenli kullanacağı iddiasını değerlendirdi.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İngiltere'nin Çin'e yönelik herhangi bir kanıta dayanmayan spekülatif suçlamalarından ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Mao, çarşamba günkü basın toplantısında, İngiltere Hükümet İletişim Merkezi'ne bağlı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin yıllık raporunda Çin'e yöneltilen iddiaları değerlendirdi. Raporda, Çin'in 2028 yılına kadar bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinde düzenli olarak yapay zeka destekli siber teknolojiler kullanmasının "yüksek olasılıklı" olduğu belirtilirken, bunun İngiltere'nin karşı karşıya olduğu "en gelişmiş ve süreklilik gösteren" siber güvenlik sorunu olduğu öne sürüldü.

Söz konusu rapordan haberdar olduklarını belirten Mao, yapay zeka kaynaklı siber güvenlik risklerinin küresel bir sorun olduğunu ve bu sorunla mücadelede küresel bir yaklaşım oluşturmak için Birleşmiş Milletler bünyesinde yeni kurallar belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Mao, "Ne yazık ki siber güvenlik meselesini uzun süredir siyasi malzeme haline getiren İngiltere, şimdi de Çin'in yapay zeka alanındaki gelişimini engellemek için bilgisayar korsanlığı suçlamalarını yeniden gündeme getiriyor" dedi.

Mao, "Çin ile İngiltere arasındaki karşılıklı güvenin artırılmasına katkı sunmayan bu tür eylemler, İngiltere'nin küresel yapay zeka güvenliği yönetişimine yönelik işbirliğindeki güvenilirliğine de zarar veriyor" diye konuştu.

Mao, "Çin, yapay zekanın gelişiminin açıklığı ve ilerlemeyi esas alması, iyiliğe ve herkesin yararına hizmet etmesi, güvenlik ile ilerlemeyi birlikte gözetmesi ve yapay zekanın güvenli, güvenilir ve kontrol edilebilir olmasını sağlaması gerektiğine inanıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
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