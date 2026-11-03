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Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin

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Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde yapay zekanın tahmini belli oldu. Opta'nın binlerce simülasyonla hazırladığı analizde sarı-kırmızılılar, Alman temsilcisi karşısında favori gösterildi. Galatasaray'ın kazanma ihtimali yüzde 43,4 olarak hesaplandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun dördüncü haftası başlarken Galatasaray, RAMS Park'ta Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde futbol veri analiz şirketi Opta'nın yapay zeka destekli tahminleri dikkat çekti. Binlerce simülasyon sonucunda sarı-kırmızılıların Alman ekibi karşısında galibiyete daha yakın taraf olduğu ortaya konuldu.

YAPAY ZEKA GALATASARAY'I FAVORİ GÖSTERDİ

Opta'nın karşılaşma öncesinde gerçekleştirdiği simülasyonlara göre Galatasaray'ın Stuttgart karşısında kazanma ihtimali yüzde 43,4 olarak hesaplandı. Alman temsilcisinin galibiyet olasılığı yüzde 33 olurken, mücadelenin beraberlikle sonuçlanma ihtimali ise yüzde 23,6 olarak belirlendi.

Böylece yapay zekanın tahminlerinde Galatasaray, Stuttgart'ın önünde yer aldı. Ancak iki takım arasındaki olasılık farkı, karşılaşmanın çekişmeli geçebileceğine işaret ediyor.

GALATASARAY KAZANIRSA BİR İLKİ BAŞARACAK

Sarı-kırmızılılar, Stuttgart karşısında yalnızca üç puan için değil, Şampiyonlar Ligi tarihindeki bir ilki gerçekleştirmek için de sahaya çıkacak. Galatasaray, organizasyon tarihinde Alman takımlarına karşı iç sahada oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet elde edemedi. Temsilcimiz, Stuttgart'ı mağlup etmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında bir Alman takımını ilk kez yenmiş olacak.

GALATASARAY'IN 3 PUANI BULUNUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç haftada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 3 puanla 23. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart karşısında kazanarak hem puanını 6'ya yükseltmek hem de üst sıralara yaklaşmak istiyor. Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadele bugün saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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