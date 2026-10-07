Dr. Ekrem Teymur: Brokerların yerini yapay zeka alacak

Bex Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week (IFW) 2026, finansal teknolojiler ekosisteminin küresel ve yerel liderlerini bir araya getirdi.

“Smart, Embedded and Tokenized” temasıyla 5–7 Ekim tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak’ta düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, finans dünyasındaki dijital dönüşüme ilişkin Haberler.com mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu. Teymur, yapay zekanın bankacılıktan borsaya, alım satım işlemlerinden karar mekanizmalarına kadar geniş bir alanda kullanılmasının sektörde köklü değişiklikler getireceğini söyledi.

“FİNANS SEKTÖRÜ TEKNOLOJİNİN SINIRLARINI ZORLUYOR”

Finans sektörünün teknolojiyi en erken benimseyen ve yoğun biçimde kullanan sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Teymur, dünya genelinde insanlara ve kurumlara ulaşan yapısı ile yüksek işlem hacminin, ileri teknolojilerin kullanımını zorunlu kıldığını ifade etti. Teymur, “Finans sektörü her zaman teknolojiyi en önde yaşayan, en önde kullanan ve teknolojinin sınırlarını zorlatan bir sektör olmuştur” dedi.

FİNANS DÜNYASINDA YENİ BİR ÇAĞ

Yapay zekanın finans teknolojilerinde giderek daha fazla rol üstleneceğine dikkat çeken Dr. Ekrem Teymur, bu dönüşümün bankacılık, borsa ve yatırım kararları üzerindeki etkilerine değindi. Teymur, “Yapay zekanın finans teknolojilerinde, bankacılıkta, borsada, alım satım işlemlerinde, karar mekanizmalarında kullanılması söz konusu. Bu bence finans dünyasında yepyeni bir çağın başlangıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“KARAR VERECEK, UYGULAYACAK VE İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEK”

Borsa ve forex gibi piyasalarda fiyat tahmini yapan ve otomatik alım satım gerçekleştiren mekanizmaların önümüzdeki dönemde insanların yerini alacağını öngören Teymur, brokerların üstlendiği görevlerin yapay zeka tarafından yürütülebileceğini belirtti. Teymur, “Artık brokerlar yerine yapay zeka karar verecek, uygulayacak ve işlemi gerçekleştirecek” diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com