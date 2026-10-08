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375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

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375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı
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Instagram'da stand-up videolarıyla yaklaşık 3 haftada 375 binden fazla takipçiye ulaşan "Tiffany Sloane" isimli komedyenin yapay zekayla oluşturulmuş sanal bir karakter olduğu ortaya çıktı. Gerçek komedyenlerin esprilerini, sahne hareketlerini ve kıyafetlerini taklit ettiği belirlenen hesabın daha sonra erişilemez hale geldiği bildirildi.

Instagram'da stand-up videolarıyla kısa sürede yüz binlerce takipçiye ulaşan "Tiffany Sloane" isimli komedyenin gerçek bir kişi olmadığı ortaya çıktı. Yapay zekayla oluşturulan karakterin videolarında gerçek komedyenlere ait esprilerin yanı sıra sahne hareketleri ve kıyafetlerin de taklit edildiği öne sürüldü.

3 HAFTADA 375 BİNİ AŞKIN TAKİPÇİYE ULAŞTI

Tiffany Sloane adına açılan hesap, 11 Eylül 2026'da içerik yayımlamaya başladı. Yaklaşık üç hafta içinde 375 binden fazla takipçiye ulaşan hesabın stand-up videoları milyonlarca kez izlendi. Videolardan birinin iki haftadan kısa sürede 7 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştığı belirtildi.

Videolarda Sloane, seyircilerin karşısında stand-up yapan gerçek bir komedyen gibi görülüyordu. Ancak karakterin ve görüntülerde yer alan seyircilerin yapay zekayla üretildiği ortaya çıktı.

GERÇEK KOMEDYEN FARK ETTİ

Tartışma, komedyen George Brett Olson'ın 3 Ekim'de yayımladığı karşılaştırmalı videoyla büyüdü. Olson, kendi stand-up gösterisindeki bir esprinin Tiffany Sloane karakteri tarafından kullanıldığını belirterek iki görüntüyü yan yana getirdi.

Karşılaştırmada yalnızca esprinin değil, Olson'ın sahnedeki hareketlerinin ve kıyafetinin renginin de yapay zeka videosunda benzer şekilde kullanıldığı görüldü. Olson, başka komedyenlere ait içeriklerin de benzer yöntemle kullanıldığını söyledi.

BAŞKA KOMEDYENLERİN ESERLERİ DE GÜNDEMDE

Olayın yalnızca Olson'ın gösterisiyle sınırlı olmadığı belirtildi. Dış basında yer alan haberlerde, farklı yapay zeka karakterlerinin gerçek stand-up sanatçılarının gösterilerini yeniden ürettiği ve bu hesapların yüz binlerce takipçiye ulaştığı aktarıldı.

HESABIN ARKASINDA KİMİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Tiffany Sloane karakterini oluşturan kişinin ya da kişilerin kimliği açıklanmadı. Hesabın ayrıca ücretli yetişkin içerik platformundaki bir profile yönlendirme yaptığı belirtildi. Ancak söz konusu profilin arkasında kimin bulunduğu ve gerçek bir kişiye ait olup olmadığı doğrulanamadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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