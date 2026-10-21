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Google DeepMind'da istifa: Çalışanlar yapay zekânın orduda kullanılmasına tepkili

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Google DeepMind'da istifa: Çalışanlar yapay zekânın orduda kullanılmasına tepkili
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Google'ın yapay zekâ şirketi DeepMind'dan bazı çalışanlar, şirketin ABD ordusuyla yaptığı yapay zekâ anlaşmalarına tepki olarak istifa etti. Ayrılan mühendislerden biri Google'da çalışmaktan utandığını söyledi.

BBC'nin haberine göre Google'ın yapay zekâ şirketi Google DeepMind'da bazı çalışanlar, şirketin ordulara yönelik yapay zekâ anlaşmalarına tepki göstererek istifa etti ya da ayrılma sürecine girdi.

Londra'da araştırma mühendisi olarak çalışan Sofia Liguori, bu hafta istifa ettiğini açıkladı. Sözleşmesi şirketi eleştirmesini kısıtlamasına rağmen konuşan Liguori, "Şirketimin askeri operasyonlarda yapay zekâ sistemlerine giderek daha fazla yöneldiğini fark etmek, Google'da çalıştığım için utanmama neden oluyor" dedi.

Üç yıldır şirkette çalışan Liguori, Google'ın ABD ve İsrail ordularıyla artan iş birliği nedeniyle ayrılmaya karar verdiğini, şirketin kendi etik değerlerine bağlı kalacağına olan inancını yitirdiğini söyledi.

Yapay zekâ araştırmacısı Andreas Kirsch de bu ayın başında aynı gerekçeyle DeepMind'dan istifa etti. Kirsch, Google'ın denetim mekanizmalarının yapay zekâyı askeri ve gizli ortamlarda güvenli biçimde kullanmaya yetmediğini, şirketin Pentagon'un bu teknolojiyi nasıl kullandığını kontrol etme ya da veto etme hakkı bulunmadığını öne sürdü.

Google, bu yıl başında ABD ordusuyla yapay zekâ teknolojisinin gizli askeri işlerde kullanılmasına izin veren bir anlaşma imzalamıştı. Benzer anlaşmaları OpenAI, Amazon, Microsoft, SpaceX, Oracle ve Nvidia da imzaladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun "önce yapay zekâ" anlayışıyla savaşan bir güce dönüşeceğini söylemişti.

Şirket sözcüsü ise Google'ın dünya genelinde kamu kurumlarıyla çalıştığını, bu sözleşmeleri kullanım politikalarına ve yapay zekâ ilkelerine uygun bir süreçle değerlendirdiğini, çalışanların endişelerini güvenle iletebileceği kanallar ve misillemeyi önleyen kurallar bulunduğunu açıkladı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir DeepMind çalışanı da şirketin ilk misyonuna inanarak katılan pek çok kişinin ayrılabileceğini, ancak yerlerini kariyerinin başındaki yeni çalışanların doldurabileceğini söyledi.

Kaynak: BBC

BBC
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