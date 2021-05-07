UGANDA HABERLERİ

Uganda - Bugün
Ramazanda yardım çalışmaları için Uganda'ya giden Türk gönüllü hayatını kaybetti
Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırmak için bu ülkeye giden 55 yaşındaki yardım gönüllüsü İsmail Kayahan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Uganda - Bugün
Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki bölge askeri kuşatma altına alındı
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
Uganda - Bugün
Lüks rezidansta akılalmaz hırsızlık! Sahte polisleri organize eden de soyulan da Ugandalı çıktı
Uganda - Dün
Son dakika haberleri | Uganda'da trafik kazasında 15 kişi öldü
Bir son dakika haberine göre Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Uganda - Dün
Afrika'dan Kovid-19 aşıları için fikri mülkiyet çağrısı: Tarihin doğru tarafında yer alın
Afrika'da virüsün Hindistan'da ortaya çıkan türünün, Uganda ve Kenya gibi farklı ülkelerde yayılmaya başladığına vurgu yapan Nkengasong, salgına karşı koyulan tedbirlere uyulması gerektiğine işaret etti.
Uganda - Dün
UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'e 25 yıl hapis cezası verdi
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu" adlı ayrılıkçı örgütün komutanlarından Dominic Ongwen hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası kararı aldı.
Uganda - Dün
Son dakika haberi | Türkiye, çay ihracatından 4 ayda 6,5 milyon dolar kazandı
Geçen yıldan farklı olarak Lübnan, Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan, Şili, Romanya, Hırvatistan, Uganda, Danimarka, Paraugay, Polonya, Mısır, Gabon, Yeni Zelenda, Etiyopya, Togo, Benin, Filipinler, Bahamalar, Panama ve İspanya'ya da bu dönemde çay gönderildi.
Uganda - 04.05.2021
Tarihte bugün ne oldu? 4 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mayıs'ta yaşananlar!
Uganda - 03.05.2021
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10'a yakın ceset bulundu
Yerel yetkililer, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) aktif olduğu Kilya bölgesinde sivillere ait yaklaşık 10 cesede ulaşıldığını ifade etti.
Uganda - 03.05.2021
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp, insani yardımlarla Uganda'yı yalnız bırakmadıklarını söyledi
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Türkiye'nin insani yardımlarıyla Uganda'yı hiç yalnız bırakmadığını belirtti.
Uganda - 03.05.2021
Kovid-19 salgını nedeniyle dünya çapında her iki kişiden birinin geliri azaldı
Açıklamada, Bolivya, Kenya, Myanmar, Uganda, Endonezya, Honduras ve Ekvador'da ankete katılanların en az yüzde 70'inin küresel sağlık krizinden öncesine göre, evlerine daha az ekmek götürebildiğinin altı çizildi.
Uganda - 30.04.2021
AAvrupa'da yaşayan Türk ve Azerbaycanlılar, Uganda'da 3 cami ile 3 su kuyusu yaptırdı
Uganda - 28.04.2021
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından Uganda'da ihtiyaç sahibi ailelere et yardımı
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının bağışladığı, Uganda'da kesilen sadaka ve adak kurbanlarının etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Uganda - 28.04.2021
Düğün yemeğini Afrika'da verdiler
AMASYA'da bu yaz evlenecek olan Merve Kara (28) ve Burak Koçak (30) çifti, düğünlerinde verecekleri yemeğin parasını bir dernek aracılığıyla Afrika ülkesi Uganda'da ihtiyaç sahiplerine bağışladı.
Uganda - 27.04.2021
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacağı bildirildi.
Uganda - 27.04.2021
Türk kuruluşlar ramazanın bereketini Uganda ve Kenyalı Müslümanlarla paylaştı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha zor bir ramazan geçiren Kenya ve Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.
Uganda - 27.04.2021
Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacak
Afrika ülkesi Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağı bildirildi.
Uganda - 27.04.2021
İDDMİB'den daha fazla ihracat için Afrika açılımı
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), "Diyalog 365" serileri kapsamında Kenya/Uganda webinarı düzenledi.
Uganda - 27.04.2021
Yeşilay bağımlılıkla mücadele deneyimini BM'de 200 ülkeyle paylaştı
12-16 Nisan tarihleri arasında pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleşen toplantıya dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren 15 Ülke Yeşilay'ı ile birlikte katılım gösterdi. CND kapsamında Türkiye Yeşilay'ının liderliğinde Avusturya, Brezilya, Fas, Gürcistan, Hindistan, Endonezya, Kuzey Kıbrıs, Malezya, Nepal, Nijerya, Uganda, Ruanda, Sudan, Somali, Tayland Ülke Yeşilaylarının katılımları ile ayrı oturumlar düzenlendi.
Uganda - 26.04.2021
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Uganda'da 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor
Uganda - 26.04.2021
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Uganda'da 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Uganda'nın başkenti Kampala'da 11 ayrı noktada kurdukları kardeşlik sofralarında yüzlerce çocuk iftar yapıyor.
Uganda - 22.04.2021
Uganda'da halkın yüzde 30'u gıda sorunuyla karşı karşıya
Uganda'da halkın yüzde 30'unun gıda sorunu ile karşı karşıya olduğu açıklandı.
Uganda - 21.04.2021
Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye'de hükümet, en büyük melek yatırımcı"
Dijital tarım ve finansal kapsayıcılık alanlarında projeler geliştirildi En Az Gelişmiş Ülkeler İçin BM Teknoloji Bankası'nın Gebze'de bulunmasının Türkiye'nin az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına verdiği önemin göstergesi olduğunu belirten Kaymakcı, bu konuda STK'lar ve özel sektörün yanı sıra Uganda ve Bangladeş'le de iş birlikleri yapıldığını söyledi.
Uganda - 21.04.2021
Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Uganda halkına umut oluyor
Kahramanmaraş merkezli Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, hayata geçirdiği "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında Uganda'da kurban kesimi ve 10 bin elif cüzü dağıtımı gerçekleştirecek.
Uganda - 18.04.2021
Cansuyu Derneği, Uganda'da kumanya dağıttı
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Uganda'da ramazan ayı yardımları çerçevesinde kumanya kolisi dağıttı.
Uganda - 16.04.2021
Son Dakika | Ugandalı bilim insanları, hayvan ölümlerine neden olan keneye karşı aşı geliştirdi
Son dakika haberleri: Afrika ülkesi Uganda'da bir grup bilim insanının keneye karşı aşı geliştirdiği bildirildi.
Uganda - 13.04.2021
"RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN" Türkiye'nin yardımlarıyla ramazanın bereketi dünyayı saracak
Yeryüzü Doktorları 16 ülkede kumanya dağıtıp iftar sofrası kuracak Gıda yardımları da yapan Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazan boyunca Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Lübnan, Mali, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda ve Yemen olmak üzere toplam 16 ülkede kumanya dağıtımı yapacak, iftar sofraları kuracak.
Uganda - 12.04.2021
Murat Dalkılıç kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Murat Dalkılıç kaç yaşında, şarkıları neler?
Uganda - 12.04.2021
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM gücüne karşı düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
Uganda - 11.04.2021
Tanzanya ve Uganda, 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı için anlaşmaya vardı
Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya ve Uganda arasında 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı inşa edilmesine yönelik anlaşma imzaladı.
Uganda - 11.04.2021
Haftanın tarihine bakış
2010- Uganda'da "dünyanın en genç kralı" ilan edilen Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, resmen taç giydi.
Uganda - 09.04.2021
KASTAMONU - Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği, Afrika'da 48 su kuyusu açtırdı
Uganda - 09.04.2021
Türkiye Adalet Akademisi ile TİKA, Afrika ülkelerindeki yargı personeli için uluslararası program düzenledi
Akademiden yapılan açıklama göre, Çad, Cezayir, Etiyopya, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus ve Uganda'dan hakim, savcı ve adalet sistemi çalışanlarının katıldığı program 7 Nisan'da başladı.
Uganda - 08.04.2021
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meclis, pigmeleri koruma altına alan yasa tasarısını onayladı
Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) 14 Ocak'ta ülkenin doğusunda İturi bölgesinde düzenlediği saldırıda 46 pigmenin öldürülmesinin ardından pigme toplumu ayaklanmış ve olayla ilgili soruşturma açılmasını istemişti.
Uganda - 08.04.2021
Mısır ve Uganda, Nil'deki kriz sürerken istihbarat iş birliği anlaşması imzaladı
Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı'na dair gerginlik artarken Mısır ve Uganda, istihbarat alanında iş birliği anlaşması imzaladı.
Uganda - 08.04.2021
Yeryüzü Doktorları, açlık sorunları yaşanan ülkelerde "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" kampanyası yürütüyor
Dernek, kampanya kapsamında savaş, çatışma, kuraklık ve yoksulluk gibi nedenlerle açlık problemlerinin yaşandığı ülkelerde açtığı beslenme sağlığı merkezlerinde, özellikle yüksek risk grubundaki 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren annelere muayene ve tıbbi beslenme tedavisi yapıyor. ??????? Ayrıca, gıda yardımları da yapan dernek, ramazan boyunca Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Lübnan, Mali, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda ve Yemen olmak üzere toplam 16 ülkede kumanya dağıtımı yapacak, iftar sofraları kuracak.
Uganda - 06.04.2021
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görevdeki BM gücüne karşı gösteri düzenlendi
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
Uganda - 06.04.2021
Ruanda soykırımından 27 yıl sonra binden fazla şüpheli halen özgürce dolaşıyor
Kaçtıkları ülkede kendilerini yerli gösteriyorlar GFTU'ya göre, binden fazla şüphelinin 408'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 277'si Uganda'da, 63'ü Malavi'de, 15'i Burundi'de, 52'si Tanzanya'da, 47'si Fransa'da, 42'si Kongo Cumhuriyeti'nde ve 40'ı Belçika'da yaşıyor.