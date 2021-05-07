UGANDA HABERLERİ

Uganda - 08.04.2021

Dernek, kampanya kapsamında savaş, çatışma, kuraklık ve yoksulluk gibi nedenlerle açlık problemlerinin yaşandığı ülkelerde açtığı beslenme sağlığı merkezlerinde, özellikle yüksek risk grubundaki 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren annelere muayene ve tıbbi beslenme tedavisi yapıyor. ??????? Ayrıca, gıda yardımları da yapan dernek, ramazan boyunca Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Lübnan, Mali, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda ve Yemen olmak üzere toplam 16 ülkede kumanya dağıtımı yapacak, iftar sofraları kuracak.