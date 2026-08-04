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Uganda'da Minibüs-Kamyon Çarpışması: 14 Ölü

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Uganda'nın Kalungu bölgesinde yolcu minibüsü ile kum yüklü kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Uganda'nın Kalungu bölgesinde yolcu minibüsü ile kum yüklü kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Uganda polisinden yapılan açıklamaya göre, kaza pazartesi gecesi Kalungu bölgesindeki Kamunga Ticaret Merkezi yakınlarında meydana geldi.

Yolcu taşımacılığı yapan minibüsün kum yüklü kamyonla çarpışması sonucu minibüste bulunan 14 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yetkililer, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Uganda'da trafik kazaları, bakımsız araçlar, aşırı hız ve yetersiz kara yolu altyapısı nedeniyle sık yaşanıyor.

Ülkede temmuz ayında eğitim gezisinden dönen ilkokul öğrencilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu en az 20 çocuk ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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