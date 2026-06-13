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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Çin, Ebola Salgınıyla Mücadeleye Büyük Destek Veriyor

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Çin, Ebola Salgınıyla Mücadeleye Büyük Destek Veriyor
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola vaka sayısının 650'yi aştığını, temaslı takibindeki yetersizlikler nedeniyle salgının kontrol altına alınmasında zorluk yaşandığını ve Çin ile işbirliğinin bu mücadelede hayati rol oynadığını açıkladı.

ADDİS ABABA, 13 Haziran (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da teyit edilmiş Ebola vaka sayısının 650'yi aştığı bir dönemde Afrika'nın salgınla mücadelesinde Çin ile yürüttüğü işbirliğinin son derece önemli olduğunu açıkladı.

Merkezin Genel Direktörü Jean Kaseya perşembe günü akşam saatlerinde düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ituri eyaleti başta olmak üzere etkilenen bölgelerde temaslıların izlenmesindeki yetersizliklerin, salgını kontrol altına alma çabaları önünde büyük bir zorluk oluşturduğu uyarısında bulundu. Kaseya, "Birçok temaslıyı tespit etmek mümkün olmadığı gibi, listede yer alan bazı temaslılar da aktif olarak takip edilemiyor" dedi.

Kaseya, temaslı takibindeki eksikliklerin başlıca nedenleri arasında salgının geniş bir coğrafyaya hızla yayılması, vakaların geç tespit edilmesi, yüksek nüfus hareketliliği, güvenlik sorunları, toplumun direnç sergilemesi ve sağlık bölgeleri arasındaki izleme kapasitesinde farklılıkların olması gibi faktörlerin bulunduğunu ifade etti.

Kaseya, güvenli olmayan cenaze uygulamaları, toplumsal güvensizlik, sınırlı vaka yönetim kapasitesi, finansman yetersizliği ve güvenlik sorunlarının da operasyonları kritik düzeyde kısıtladığını vurguladı.

Salgınla mücadelede Çin ile yapılan işbirliğinden övgüyle bahseden Kaseya, Çin'in Afrika ülkelerine ve merkeze sürekli destek verdiğine dikkat çekti.

"Afrika'da tüm ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Çin de neredeyse tüm Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren stratejik bir ortak" diyen Kaseya, Çin'in mali yardım, uzman personel desteği ve tıbbi malzeme tedariki yoluyla kıta ülkelerine destek sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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