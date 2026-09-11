Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Uganda'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kainerugaba, Türk vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini isterken 18 Eylül'de Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyeceklerini ve kendilerine karşı çıkanların tutuklanacağını açıkladı. Peki, Uganda Genelkurmay Başkanı kimdir? Uganda Genelkurmay Başkanı Türk vatandaşlara ne dedi? Detaylar...

UGANDA GENELKURMAY BAŞKANI KİMDİR?

Muhoozi Kainerugaba, 24 Nisan 1974 doğumlu Ugandalı bir askeri subaydır. Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) Genelkurmay Başkanı ve Uganda Yurtseverler Birliği başkanı olan Kainerugaba, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğludur.

Kainerugaba, 2008-2017 yılları arasında ve Aralık 2020-2021 döneminde Uganda Silahlı Kuvvetleri'nin özel operasyon birimi olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın (SFC) komutanlığını yaptı. Ocak 2017'de babası Yoweri Museveni tarafından Özel Operasyonlar Kıdemli Başkanlık Danışmanı olarak görevlendirildi.

24 Haziran 2021'de Uganda Halk Savunma Kuvvetleri kara kuvvetlerinin başkomutanlığı görevine yeniden atanan Kainerugaba, Ekim 2022'de Nairobi'yi iki haftadan kısa sürede ele geçirebileceğini söylediği tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının ardından görevden alındı.

Kainerugaba, 21 Mart 2024'te ise babası Yoweri Museveni tarafından Savunma Bakanı olarak atandı. Bu görev, onu fiilen Uganda ordusunun başına getirdi.

UGANDA GENELKURMAY BAŞKANI TÜRK VATANDAŞLARA NE DEDİ?

Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından Uganda'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. Kainerugaba, Türklerle ilgili her şeyle bağını çoktan kopardığını belirterek Türk vatandaşlarının bir an önce bavullarını toplayıp Uganda'dan ayrılmaları gerektiğini ifade etti.

Kainerugaba ayrıca 18 Eylül'de Türkiye Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri düzenleyeceklerini açıkladı. General, kendi ifadeleriyle bu gösteriye karşı çıkanları "Türk ajanı" olarak nitelendirerek tutuklayacaklarını duyurdu.

Söz konusu tarih, Kainerugaba'nın çağrıyı yaptığı tarihten yaklaşık bir hafta sonrasına denk geliyor. Ancak Uganda'da Türk vatandaşlarının sınır dışı edilmesine veya Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine yönelik herhangi bir resmi karar alınmadı.

Kainerugaba'nın Uganda Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olmasına rağmen söz konusu paylaşımların ardından Uganda yönetiminin Türk vatandaşlarını sınır dışı etme yönünde bir karar aldığı açıklanmadı. Aynı şekilde Uganda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiğine yönelik de herhangi bir karar bulunmuyor.