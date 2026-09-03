Haberler

Uber, Nijerya ve Uganda'dan çekiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli Uber, artan maliyetler ve rekabet nedeniyle Nijerya ve Uganda'daki operasyonlarını sonlandıracağını açıkladı. Şirket, Afrika'da yalnızca Mısır, Gana, Kenya ve Güney Afrika'da hizmet verecek.

ABD merkezli Uber şirketi, Nijerya ve Uganda'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Nijerya ve Uganda'daki faaliyetlerin sonlandırılması kararının kapsamlı değerlendirme sonucunda alındığı bildirildi.

Nijerya'da 2014'te, Uganda'da 2016'da faaliyetlerine başlayan Uber, artan işletme maliyetleri ve rekabetle karşı karşıya kaldı.

Nijerya'daki sürücüler uzun süredir uygulamadaki ücretlerin artan akaryakıt maliyetleri karşısında yetersiz olduğunu ve şirketin komisyon oranlarının yüksekliğini eleştiriyordu.

Uber'in Nijerya ve Uganda'dan çekilmesiyle şirketin Afrika'da faaliyet gösterdiği ülkeler Mısır, Gana, Kenya ve Güney Afrika ile sınırlı kalacak.

Şirket, son bir yılda Fildişi Sahili ve Tanzanya'daki faaliyetlerini de sonlandırdı.

Nijerya'da 12 yıl faaliyet gösteren Uber, 2019'da Lagos'ta kentteki yoğun trafiğe alternatif oluşturmak amacıyla tekne taşımacılığı hizmetini başlatmıştı.

Uber, karardan etkilenecek çalışan ve sürücülere destek verileceğini, Nijerya ve Uganda'daki destek merkezlerinin 23 Eylül'e kadar açık kalacağını bildirdi.

Öte yandan Uber Üst Yöneticisi Dara Khosrowshahi, şirketin küresel iş gücünün yüzde 10'unu azaltacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay

Giderayak son kıyağını yapmış!
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi! Sydney Sweeney nefes kesti
Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma