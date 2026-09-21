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DMM, Dışişleri antetli Uganda Genelkurmay Başkanı tehdit metnini sahte ilan etti

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DMM, Dışişleri Bakanlığı antetli 'Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın Tehditleri Hakkında' başlıklı metnin sahte olduğunu duyurdu. Açıklamada, metnin dijital yollarla kurgulanıp kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı, resmi mecraların takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak "Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın Tehditleri Hakkında" başlığıyla yayımlanan metnin sahte olduğunu duyurdu.

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak 'Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın Tehditleri Hakkında' başlığıyla yayımlanan metin tamamen sahtedir. Dışişleri Bakanlığımızın veya ilgili kurumlarımızın internet sitesinde ya da resmi iletişim kanallarında böyle bir açıklama veya duyuru yer almadığı Kampala Büyükelçiliğimiz tarafından duyurulmuştur."

Söz konusu asılsız belgenin dijital imkanlarla sahte bir şekilde kurgulandığı ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı vurgulanan açıklamada, gerçek olmayan bilgi ve sahte belgeler üzerinden yürütülen bu tür dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, resmi bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili resmi kurumlarına ait yayın mecralarının takip edilmesi istendi.

Kaynak: AA
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