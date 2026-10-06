Haberler

Kenya'da Ebola kaynaklı ilk ölüm doğrulandı, 28 temaslı belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, Nairobi'de Ebola virüsünün Bundibugyo türünün görüldüğü ilk vakada hastanın 5 Ekim'de hayatını kaybettiğini bildirdi. KDC'den Uganda üzerinden gelen hastayla temaslı 28 kişi belirlendi.

Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin başkenti Nairobi'de ilk Ebola vakasının doğrulandığını ve hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kenya ulusal basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Aden Duale, ülkede Ebola kaynaklı ilk ölümle ilgili açıklama yaptı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) Uganda üzerinden Kenya'ya gelen bir kişide, Ebola virüsünün Bundibugyo türünün tespit edildiğini söyleyen Duale, hastanın son 7 yıldır KDC'de yaşadığını ve çalıştığını, yaklaşık bir ay önce rahatsızlandığını ve ülke genelindeki çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Duale, hastanın daha sonra kara yoluyla Uganda'ya geçtiğini ve buradan Kenya'ya dönmek üzere yola çıktığını, 3 Ekim'de 23 yolcunun bulunduğu Jambojet uçağıyla Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na geldiğini kaydetti.

Aden Duale, hastanın havalimanında rutin sağlık taramasından geçirildiğini, ardından Nairobi Hastanesine kaldırılarak ayrı bir odada izole edildiğini, ateş, titreme, şiddetli yorgunluk, halsizlik, kas ağrısı, yutkunma güçlüğü ve cilt altında kanama gibi belirtiler gösterdiğini anlattı.

Hastadan alınan numunelerin incelenmesi sonucu Ebola enfeksiyonunun doğrulandığını bildiren Duale, destekleyici tedavi uygulanan hastanın 5 Ekim'de hayatını kaybettiğini ve protokollere uygun şekilde defnedileceğini söyledi.

"28 temaslı belirlendi"

Duale, hayatını kaybeden kişinin ailesi ve tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 28 temaslı kişiyi tespit ettiklerini aktardı.

Kenya Sağlık Bakanlığı, aylardır sürdürdüğü hazırlıklar kapsamında özellikle Uganda sınırındaki geçiş noktalarında gözetimi artırmış, şüpheli vakaların tespiti ve takibi için sağlık ekiplerinin sayısını artırmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti

Okula bıçaklı saldırıdan yeni detay! Veli bir kişiden daha bahsetti
Şamil Tayyar, Kaya çiftine sordu: 1,86 milyar iade edildi, 147 milyon neden kaldı?

1,86 milyarlık iadede 147 milyon detayı! AK Partili isim: Neden kaldı?
13 yaşındaki Alican yatağında hareketsiz bulundu! Ölüm nedeni kahretti

Daha 13 yaşındaydı! Alican'ın ölüm nedeni kahretti
Mersin'de yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı

Şehri sarsan yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı
Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

Ölümcül hastalık ülkeyi esir mi aldı? Haberleri tek tek sildiler
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

İncirlik Üssü'nü karıştıran iddia! ABD'li asker soluğu karakolda aldı