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Uganda, Ebola testi pozitif Nijeryalı kadın sonrası Entebbe'de taramayı artırdı

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Uganda, Ebola testi pozitif Nijeryalı kadın sonrası Entebbe'de taramayı artırdı
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Uganda, Ebola testi pozitif Nijeryalı kadının ekim başında Entebbe Havalimanı'ndan transit geçtiği haberleri sonrası taramaları artırdı. Bakanlık ülkede aktif Ebola vakası bulunmadığını, havalimanında denetim yapıldığını ve termal tarayıcıların teslim alındığını açıkladı.

KAMPALA, 22 Ekim (Xinhua) -- Uganda, Ebola testi pozitif çıkan Nijeryalı bir kadının ekim başlarında Entebbe Uluslararası Havalimanı'ndan transit geçtiğine ilişkin haberlerin ardından havalimanındaki taramaları artırdı.

Uganda Sağlık Bakanlığı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlık müsteşarı Diana Atwine'ın halk sağlığı kontrol prosedürlerini güçlendirmek amacıyla havalimanını ziyaret ettiğini bildirdi.

Atwine ayrıca tarama düzenlemelerini değerlendirmek ve olası eksiklikleri belirlemek amacıyla sınır giriş noktasında habersiz bir denetim gerçekleştirdi.

Bakanlık, ülkede Ebola'nın yayılmasını önlemeye yönelik çabalar artırılırken önemli giriş noktalarındaki kontrolleri güçlendirmek amacıyla Uluslararası Göç Örgütü tarafından bağışlanan termal tarayıcıların teslim alındığını belirtti.

Bakanlık salı günü yaptığı açıklamada, Nijeryalı kadının Entebbe Uluslararası Havalimanı'ndan transit geçtiğine ilişkin haberlerin ardından Uganda'da doğrulanmış aktif Ebola vakası bulunmadığını bildirmişti.

Açıklamaya göre kadın, ekim ayının başlarında Uganda üzerinden transit geçmeden önce iş amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusuna seyahat etmişti. Kadının Uganda'da bulunduğu sırada herhangi belirti göstermediği, Nijerya'ya vardıktan sonra ise hastalık belirtileri geliştirdiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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