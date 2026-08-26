Kenya'da keçisini ararken altın buldu! Kazma küreği kapan bölgeye akın etti
Kenya'da kaybolan keçisini bulmak için yola çıkan 33 yaşındaki Manasse Lomachar'ın başına gelenler bölgede büyük bir hareketliliğin fitilini ateşledi. Nehir yatağında altın arayan kadınlara katılan Lomachar, kısa süre içerisinde yaklaşık 3 gram altın bularak 36 bin Kenya şilinine sattı. Keçi aramak için çıktığı yolculukta altın bulan Lomachar'ın ardından yayılan söylentiler üzerine Kenya ve komşu Uganda'dan binlerce kişi Cheporor'a akın etti.
- Kenya'nın batısındaki Cheporor'da keçisini arayan 33 yaşındaki Manasse Lomachar, nehir yatağında yaklaşık 3 gram altın bularak bunu 36 bin Kenya şilini (yaklaşık 280 dolar) karşılığında sattı.
- Lomachar'ın altın bulmasının ardından bölgede daha büyük altın yatakları olduğu söylentileri yayıldı ve altın aramak için Cheporor'a gelenlerin sayısı en yoğun dönemde yaklaşık 10 bine ulaştı.
- Bölgede gerçekte ne kadar altın bulunduğu ve yatağın ticari değeri henüz kesinlik kazanmadı; altın arayıcıları çoğunlukla kazma, kürek gibi basit araçlarla nehir yatağında eleme yapıyor.
Kaybolan keçisini aramak için evinden çıkan 33 yaşındaki Manasse Lomachar, Kenya'nın batısındaki Cheporor yakınlarında hayatının en sıra dışı günlerinden birini yaşadı. Lomachar, keçisini aradığı sırada bir nehir yatağında çamur ve kumu eleyerek altın arayan kadınlarla karşılaştı.
Kadınların arasına katılarak şansını denemeye karar veren Lomachar'ın çabası kısa sürede sonuç verdi. Yaklaşık 3 gram altın bulan Lomachar, elde ettiği altını 36 bin Kenya şilinine, yaklaşık 280 dolara sattı. Sıradan bir keçi arayışı olarak başlayan yolculuk böylece bölgede dikkat çeken bir keşfin parçasına dönüştü.
KÜÇÜK KEŞİF BİNLERCE KİŞİYİ HAREKETE GEÇİRDİ
Lomachar'ın altın bulmasının ardından Cheporor'da çok daha büyük altın yataklarının olabileceğine ilişkin söylentiler yayılmaya başladı. Haberlerin kısa sürede çevre bölgelere ulaşması üzerine çok sayıda kişi altın bulma umuduyla Cheporor'a yöneldi.
Ancak bölgedeki hareketliliğin yalnızca Lomachar'ın bulduğu altından kaynaklanmadığı belirtiliyor. West Pokot County yetkililerinden Samuel Kiarie, genç erkeklerin daha büyük olduğu düşünülen başka bir keşif yaptığını, ertesi gün ise kadınların aynı bölgede önemli miktarda altın bulduğuna ilişkin bilgilerin geldiğini söyledi.
ALTIN MİKTARI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ
İlk keşiflerin ardından bölgede bulunduğu öne sürülen altın miktarlarına ilişkin anlatılanların giderek büyüdüğü ifade ediliyor. Bu söylentiler, kısa süre içerisinde daha fazla kişinin Cheporor'a gitmesine neden oldu.
Buna karşın bölgede gerçekte ne kadar altın bulunduğu ve altın yatağının ticari açıdan ne ölçüde değerli olduğu henüz kesinlik kazanmadı.
Altın haberlerinin yayılmasıyla sakin bölge kısa sürede hareketli bir maden sahasına dönüştü. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, altın aramak için Cheporor'a gelenlerin sayısı en yoğun dönemde yaklaşık 10 bine ulaştı.
Cheporor'a gelenler çoğunlukla kazma, kürek ve benzeri basit araçlardan yararlanıyor. Topraktan çıkardıkları malzemeleri nehir yatağına taşıyan altın arayıcıları, burada su yardımıyla eleme işlemi gerçekleştiriyor.