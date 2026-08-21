ATO Başkanı Baran: Afrika, Türk iş dünyası için önemli fırsatlar sunuyor

ATO Başkanı Gürsel Baran, Afrika'nın genç nüfusu ve gelişen ekonomisiyle Türk iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, "Uganda başta olmak üzere, Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Uganda Mukono Bölgesi Ticaret Odası Başkanı Juma Kutakulimuuki Kalema ve beraberindeki heyeti konuk etti. ATO Başkanı Gürsel Baran, Afrika'nın genç nüfusu ve gelişen ekonomisiyle Türk iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, "Uganda başta olmak üzere, Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın makam odasında gerçekleşen görüşmede, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Meclis Üyesi Çetin Çataloğlu ve ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran da yer aldı. Uganda Mukono Bölgesi Ticaret Odası Başkanı Juma Kutakulimuuki Kalema'ya inşaat ve mühendislik sektöründe faaliyet gösteren iş adamları Eng Musoke ve Sheikh Adnan'ın eşlik ettiği ziyarette, Türkiye ile Uganda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke iş dünyası arasında yeni iş birliği alanları oluşturulması, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Ziyarette konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Afrika'nın Türk iş dünyası açısından taşıdığı potansiyele dikkati çekerek, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin son yıllarda çok yönlü olarak geliştiğini kaydetti.

"Türkiye ile Uganda arasında 160 milyon dolarlık dış ticaret hacmi söz konusu"

Türkiye ile Uganda arasındaki mevcut ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini yeterince yansıtmadığını ifade eden Baran, "Türkiye ile Uganda arasında 120 milyon doları ihracatımız olmak üzere, 160 milyon dolarlık dış ticaret hacmi söz konusu. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri mevcut seviyesinin üzerine taşımamız gerekiyor. Bunun için ülkelerimizin ihtiyaç duyduğu sektörleri doğru belirleyerek iş insanlarımızı bir araya getirmeli, karşılıklı ziyaretler ve doğrudan iş görüşmeleriyle ticaretimizi geliştirmeliyiz. Ankara Ticaret Odası olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Ankara çok sayıda sektörde güçlü üretim altyapısına sahip"

Uganda heyetine Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, Başkent'in savunma ve havacılık sanayisinden sağlık sektörüne, medikal üretimden inşaat ve iş makinelerine, tekstilden eğitime kadar birçok alanda güçlü bir üretim ve hizmet altyapısına sahip olduğunu anlattı. Ankara'nın üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri, sağlık kuruluşları ve üretim kapasitesiyle uluslararası iş birlikleri açısından önemli imkanlar sunduğunu aktaran Baran, Ugandalı iş adamları ile ATO üyelerinin doğrudan temas kurmasının yeni ticaret ve yatırım fırsatlarının ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Mukono Bölgesi Ticaret Odası Başkanı Juma Kutakulimuuki Kalema da Türkiye ile uzun yıllardır ticaret yaptıklarını belirterek, özellikle makine, yol ve inşaat ekipmanları ile yedek parça ihtiyaçlarında Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti. Türkiye'nin kaliteli üretim kapasitesine dikkati çeken Kalema, Türk ürünlerinin ve firmalarının Uganda ve Doğu Afrika pazarında daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Kalema, ATO ile Mukono Bölgesi Ticaret Odası arasında kurulacak kurumsal iş birliğinin iki ülke iş dünyasının birbirini daha yakından tanımasına katkı sağlayacağını belirterek, iki Oda arasında bir iş birliği protokolü imzalanmasını önerdi.

ATO Başkanı Baran da iş birliği protokolüne olumlu yaklaştıklarını belirterek, protokol taslağının hazırlanabileceğini ve iki Oda arasında somut sonuçlara yönelik çalışmalar yürütülebileceğini ifade etti.

Görüşmede, söz konusu protokol kapsamında karşılıklı iş adamı heyetlerinin düzenlenmesi, ATO üyeleri ile Ugandalı iş adamlarının B2B görüşmelerde bir araya getirilmesi, iki ülkenin üretim ve yatırım imkanlarının karşılıklı olarak tanıtılması ile sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı