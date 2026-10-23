Ebola: Nijerya ve Kenya'daki ilk hastalar Uganda havalimanında karşılaşmış olabilir

BBC'nin haberine göre, Nijerya ve Kenya'da Ebola virüsü tespit edilen ilk hastaların bu ayın başında Uganda'nın ana havalimanında karşılaşmış olabileceği araştırılıyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), iki hastanın da 3 Ekim'de Entebbe Uluslararası Havalimanı'ndan geçtiğini ve ortak kullanılan ekipman ya da başka bir temas yoluyla virüse maruz kalıp kalmadıklarının incelendiğini açıkladı.

Kurumun acil durum hazırlık ve müdahale birimi başkanı Dr. Wessam Mankoula, bunun "olası senaryolardan biri" olduğunu söyledi, ancak iki vaka arasında henüz bir bağlantı kurulmadığını vurguladı. Yetkililer, iki enfeksiyonun ortak bir kaynağı olup olmadığını da araştırıyor.

Nijerya, on yılı aşkın sürede ilk Ebola vakasıyla mücadele ediyor. Abuja'da yaşayan Uganda doğumlu 42 yaşındaki kadın hasta, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre izolasyonda tedavi görüyor ve durumu iyileşiyor. Nijerya'daki İsviçreli bir diplomatla evli olan kadın, Uganda'da yaklaşık iki buçuk hafta kaldıktan sonra 3 Ekim'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa üzerinden ülkesine döndü. Belirtileri dört gün sonra başladı, 20 Ekim'de testi pozitif çıktı. Kadınla birlikte seyahat eden eşi de izolasyonda, ancak belirti göstermedi.

Kenya'da ise doğrulanmış vaka sayısı dokuza ulaştı, bunlardan biri hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Uganda üzerinden 3 Ekim'de Nairobi'ye gelen erkek hasta, salgında Kenya'nın kayıtlara geçen ilk Ebola ölümü oldu. Kenya Sağlık Genel Müdürü Dr. Patrick Amoth, dokuz enfeksiyonun tamamının ilk hastayla bağlantılı olduğunu ve toplum içinde yayılmaya dair kanıt bulunmadığını söyledi. Karantinaya alınan ilk grup, 21 günlük gözlemi belirti göstermeden tamamladığı için pazar günü evlerine dönmeye başlayacak.

Nijerya'da ise hastanın temas ettiği kişilerin ilk açıklanan 44 kişiyle sınırlı olmadığı belirlendi. Mankoula, bunların çoğunun hastanın tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar olduğunu, az sayıda aile üyesinin de bulunduğunu söyledi. DSÖ, kadının virüsü nereden kaptığının henüz bilinmediğini açıkladı; Uganda ise ülkede doğrulanmış aktif vaka bulunmadığını savunuyor.

Ebola, enfekte kişinin kanı ya da diğer vücut sıvılarıyla ya da bunlarla kirlenmiş nesnelerle doğrudan temas yoluyla bulaşıyor; grip gibi havadan yayılmıyor. Ateş, halsizlik, kusma ve ishale yol açan hastalık ölümcül olabiliyor.

Kaynak: BBC