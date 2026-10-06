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DSÖ, Ebola görülen ülkelere seyahat ve ticaret kısıtlaması getirilmemesini istedi.

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Ebola vakalarının görüldüğü KDC, Kenya ve Uganda gibi ülkelere seyahat ve ticaret kısıtlaması getirilmemesini istedi. Kenya'da KDC'den gelen kişide Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola saptandı; hasta Nairobi'de öldü, DSÖ ülkelere destek veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola vakalarının görüldüğünü Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Kenya ve Uganda gibi Afrika ülkelerine seyahat ve ticaret kısıtlaması getirilmemesi çağrısında bulunarak, "Bu salgınla ilgili seyahat ve ticaret tedbirlerini yakından izlemeye ve gerektiğinde doğrulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Kenya hükümetinin, KDC'de ikamet eden bir Kenya vatandaşında, Bundibugyo virüsünün neden olduğu dış kaynaklı bir Ebola vakası tespit edildiğini aktardığını belirten Ghebreyesus, "KDC'de hastalanan ve çeşitli hastanelerde tedavi gören kişi, daha sonra KDC'den Uganda'nın Kampala kenti üzerinden Nairobi'ye seyahat etti. Hasta, dün Nairobi'de hayatını kaybetti. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, potansiyel vakaları hızla tespit etmek ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla temaslı takibi, sürveyans, tarama ve diğer müdahale çalışmaları konusunda Kenya, KDC ve Uganda hükümetlerine destek verdiklerini vurguladı.

Mevcut bilgilere dayanarak etkilenen ülkelere yönelik seyahat veya ticaret kısıtlamaları getirilmemesini tavsiye ettiklerini vurgulayan Ghebreyesus, "Bu salgınla ilgili seyahat ve ticaret tedbirlerini yakından izlemeye ve gerektiğinde doğrulamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku yerleşimlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
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