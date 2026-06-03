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AB ve Dsö, Ebola Salgınlarına Karşı İşbirliğini Güçlendirdi

AB ve Dsö, Ebola Salgınlarına Karşı İşbirliğini Güçlendirdi
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Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınlarına karşı müdahale çalışmalarını desteklemek için işbirliğini artırdı. AB, 15 milyon euro insani yardım fonu ve 100 metrik ton acil yardım malzemesi sağladı.

OSLO, 3 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da etkili olan Ebola salgınlarına karşı yürütülen müdahale çalışmalarını desteklemek amacıyla işbirliğini güçlendirdi.

Kopenhag merkezli DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nden salı günü yapılan açıklamada, bu işbirliğinin ulusal makamların salgının yayılımını hızla kontrol altına almasına, toplumları korumasına ve bölgesel hazırlık kapasitesini artırmasına yardımcı olmayı amaçladığı belirtildi.

AB'nin desteğiyle DSÖ, ulusal makamlar ve diğer ortaklarla yakın işbirliği içinde gözetim, enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü, toplum katılımı ve temel sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik koordineli faaliyetlerini genişletiyor.

Açıklamaya göre AB, salgından etkilenen bölgelerdeki acil durum operasyonlarını ve Kongo ile Uganda'ya komşu ülkelerdeki hazırlık ve önleme çalışmalarını desteklemek üzere 15 milyon euro tutarında insani yardım fonu ayırdı. Toplam tutarın 5 milyon euroluk kısmının ise DSÖ'ye tahsis edildiği bildirildi.

AB ayrıca, numune toplama kitleri, viral hemorajik ateş kitleri ve ilaçlar dahil olmak üzere sahadaki müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusuna 100 metrik ton acil yardım malzemesi ulaştırmak üzere İnsani Yardım Hava Köprüsü operasyonu başlattı.

AB ve DSÖ, salgınları kontrol altına almak ve gelecekteki sağlık acil durumlarına karşı dayanıklılığı güçlendirmek amacıyla işbirliğini sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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