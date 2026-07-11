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Çin: Ebola Salgınıyla Mücadeleye Destek İçin Uganda'ya Sağlık Ekibi Gönderdik

Çin: Ebola Salgınıyla Mücadeleye Destek İçin Uganda'ya Sağlık Ekibi Gönderdik
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Uganda'nın daveti üzerine Çinli sağlık uzmanlarından oluşan yeni bir ekibin başkent Kampala'ya giderek Ebola salgınıyla mücadele çalışmalarına destek ve rehberlik sağladığını açıkladı. Çin, Afrika ülkelerine salgın kontrolü için destek vermeye devam edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Uganda makamlarının daveti üzerine Çinli sağlık uzmanlarından oluşan yeni bir ekibin kısa süre önce başkent Kampala'ya giderek, ülkedeki salgınla mücadele çalışmalarına destek ve rehberlik sağladığını söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, Afrika'daki son Ebola salgınıyla mücadeleye büyük önem verdiklerini belirterek, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gönderilen, Çinli tıp uzmanlarından oluşan iki ekibin birçok kesimden takdir topladığını belirtti.

Mao, Uganda'nın daveti üzerine kısa süre önce ülkeye giden yeni ekibin başkent Kampala'da yerel sağlık yetkilileri, tıbbi araştırma kurumlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin ortaklaşa kurduğu Ebola Olay Yönetimi Destek Ekibi ile görüşmelerde bulunduğunu, salgınla mücadele çalışmalarına yönelik hizmet ve rehberlik sunduğunu ifade etti.

Mao, "Çin, sahadaki durum ve Afrika ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, salgının bir an önce kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için imkanları dahilinde destek sağlamayı sürdürmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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