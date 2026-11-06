Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Emniyet Genel Müdürü Fidan, atanan İçişleri müşavirlerini kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Arnavutluk, Avustralya, Kosova, Mısır ve Uganda'ya İçişleri müşaviri olarak atananları makamında kabul etti. Kabulde güvenlik alanındaki ikili işbirliği ve gelecek döneme ilişkin öncelikler ele alındı, Fidan atananlara başarı diledi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Arnavutluk, Avustralya, Kosova, Mısır ve Uganda'ya İçişleri müşaviri olarak atanan personelini makamında kabul etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kabulde, söz konusu ülkelerle güvenlik alanındaki ikili işbirliğinin ve mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ileriki döneme ilişkin öncelik ve beklentiler ele alındı.

Fidan, atanan personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek görev yapacakları ülkelerde Türkiye'yi ve Türk Polis Teşkilatını en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını ifade etti.

Kaynak: AA
Bu haber 102 sitede yayınlandı.
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı

2 öğretmenin öldürüldüğü köyde yas var! Eğitime ara verildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Dün gece bir ilki yaşadı! Herkes şokta
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi39

İmamoğlu'nun yanına gitti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim47

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor14

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı

Gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, 'MİT görevlisiyim' deyip otomobili gasbetmiş

Katliam zanlısından pes dedirten MİT yalanı