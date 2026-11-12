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Uganda'da sınıf arkadaşının getirdiği portakalları yiyen 4 kız öğrenci hayatını kaybetti

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Uganda'da sınıf arkadaşının getirdiği portakalları yiyen 4 kız öğrenci hayatını kaybetti
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Uganda'nın başkenti Kampala'da bir ilkokulda, bir öğrencinin getirdiği portakalları yiyen 9-11 yaşlarındaki dört kız çocuğu hayatını kaybetti. Polis zehirlenme şüphesiyle soruşturma başlattı, okul müdürü gözaltına alındı.

Uganda'nın başkenti Kampala'da bir ilkokulda dört kız öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PORTAKALLARI YEDİKTEN SONRA ÖLDÜLER

Yaşları 9 ile 11 arasında değişen öğrenciler salı günü öldü. Çocuklardan üçü evinde, dördüncüsü ise hastanede acil müdahale sırasında yaşamını yitirdi. Okulun açıklamasına göre sekiz öğrenci, bir sınıf arkadaşlarının paylaştığı portakallardan yedi. Daha sonra hayatını kaybeden dört kız dahil beş öğrencide kusma başladı. Beşinci öğrencinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

OKUL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Ta'aliim İlkokulu ve Kur'an Hafızlık Merkezi'nin müdürü, soruşturmaya yardımcı olması için gözaltına alındı. Okul, olay yeri olarak güvenlik şeridiyle çevrildi. Kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılıyor. Yerel basına konuşan polis sözcüsü, dedektiflerin öğrencilerin yediği portakalların getirildiği köye gideceğini söyledi.

Uganda basınında yer alan görüntülerde yas tutan aileler çocuklarının son anlarını anlattı; bazı veliler okulu zamanında ve açık bilgi vermemekle suçladı. Polis ailelere başsağlığı diledi ve gelişmelerin paylaşılacağını açıkladı.

Olay, Uganda'daki okullarda sağlık ve güvenlik koşullarına ilişkin kaygıların arttığı bir döneme denk geldi. Daha önce de bulaşmış olduğundan şüphelenilen yiyecekler ve zararlı maddeler nedeniyle çok sayıda öğrenci mide ağrısı, kusma ve nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

BBC
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Müdür napsın, oda bir insan, nerden bilsin böyle olacağını

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