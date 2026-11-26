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Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı askeri operasyonların artırılması ve Somali'deki güvenlik faaliyetlerinin finansmanı için alternatif kaynaklar bulunması konusunda anlaştı.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Museveni ile Mahmud'un 23 Kasım'da Uganda'nın Entebbe kentinde gerçekleştirdiği görüşmede bu konuda anlaşmaya varıldı.

Görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayımlandığı kaydedilen açıklamada, Somali'de Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (SNAF) Eş-Şebab'a karşı operasyonlarını artırması çağrısı yapıldı.

İki lider, ikili anlaşmalar kapsamında görev yapan birliklerin operasyonlarını desteklemek, sürdürmek ve güçlendirmek amacıyla alternatif finansman mekanizmalarının araştırılması gerektiğini belirtti.

Museveni ve Mahmud, Somali'de güvenliğin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla asker gönderen ülkelere teşekkür ederek terörle mücadelede hayatını kaybeden askerleri andı.

Uganda, Somali'deki askerlerini çekmeye başlamıştı

Uganda, yaklaşık 20 yıldır asker bulundurduğu Somali'den çekilme sürecini Ekim 2026'nın sonunda başlatmıştı.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerinin (UPDF) Somali'den çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Uganda ordusu, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada ise ilk asker grubunun ülkeye döndüğünü ve çekilmenin aşamalı olarak sürdürüleceğini bildirmişti.

Somali'de 2007'den bu yana askeri varlık gösteren Uganda, AUSSOM'un en büyük asker katkısı sağlayan ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.

Uganda'nın, Afrika Birliği misyonu kapsamında görev yapan askerleri dahil tüm birliklerini 2027 sonuna kadar Somali'den çekmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA