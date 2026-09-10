Nereden nereye! Kaleyi bıraktı, tahta çıktı

Prince Martin Mugenzi'nin İngiltere'de kalecilik yaptığı ve futbol üzerine içerikler ürettiği belirtilirken, hakkında ortaya atılan son iddia dikkat çekti.

Mugenzi'nin “Uganda'nın yeni kralı olduğu” yönünde bir paylaşım yapıldı. Ancak yapılan kaynak taramasında Mugenzi'nin hangi geleneksel krallığın başına geçtiğine ilişkin güvenilir ve bağımsız bir doğrulamaya rastlanmadı.

“UGANDA'NIN KRALI” İFADESİNE DİKKAT

Haberde özellikle “Uganda'nın yeni kralı” ifadesinin doğrudan kullanılmaması gerekiyor. Uganda'da tek bir ulusal krallık makamından ziyade farklı geleneksel krallıklar bulunuyor. Bu nedenle Mugenzi'nin gerçekten bir kraliyet makamına geçtiği doğrulanırsa bile hangi krallık veya geleneksel yapının başına geçtiğinin netleştirilmesi gerekiyor.

RESMİ DOĞRULAMA BEKLENİYOR

Şu anda ulaşılabilen kaynaklar Mugenzi'nin “Uganda'nın yeni kralı” olduğunu doğrulamaya yeterli değil. Bu nedenle resmî açıklama veya güvenilir Uganda basınından doğrulama gelmeden haberi kesinlik bildiren ifadelerle yayımlamak doğru olmaz.

Kaynak: Haberler.com