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KINŞASA/ Uganda ordusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Lubero bölgesinden askerlerini çekeceğini açıkladı.

Uganda Ordusu Sözcü Vekili Albay Chris Magezi, yaptığı açıklamada, Uganda askerlerinin Ocak 2025'ten bu yana isyancı Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) karşı yürütülen ortak "Shujaa" operasyonu kapsamında bölgede görev yaptığını belirtti.

Askerlerin Lubero'dan çekilme sürecinin iki hafta içinde başlayacağını bildiren Magezi, bölgenin güvenliğinin KDC ordusuna devredileceğini kaydetti.

Karar, Uganda Genelkurmay Başkanı General Muhoozi Kainerugaba'nın KDC'ye ilişkin, Kinşasa yönetiminin tepkisini çeken açıklamalarının ardından geldi.

KDC Tarım Bakanı Muhindo Nzangi ise çekilme kararının yanlış yorumlandığını belirterek kararın, eyalet yönetiminin operasyon komutanlığının ADF saldırılarının sürdüğü Kantine bölgesine yaklaştırılması talebi doğrultusunda alındığını ifade etti.

Nzangi, Uganda ve KDC ordularının ADF'ye karşı ortak operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Uganda ile KDC arasındaki diplomatik gerilim

KDC yönetimi, Kainerugaba'nın eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila ile bağlantılı Ulusal Yeniden Kuruluş Cephesinin (FRN) Walikale'yi ele geçirmesine destek veren açıklamalarının ardından Uganda'nın Kinşasa Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Uganda ordusundan yapılan ikinci açıklamada, ADF'ye yönelik operasyonların örgütün sığındığı tüm bölgelerde sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada, KDC hükümetiyle işbirliği yapan Wazalendo dahil bazı silahlı gruplar, Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlandı.

Uganda ordusu, uluslararası insancıl hukuk kapsamında saldırıya uğradığını ileri sürdüğü toplulukları koruma sorumluluğunun bulunduğunu savundu.

Kainerugaba'nın FRN'ye yönelik destek açıklamalarını yalanlamayan Uganda ordusu, KDC'nin doğusundaki çatışmalara barışçıl çözüm bulunmasını desteklediğini bildirdi.

Uganda ve KDC orduları, ADF ve diğer silahlı gruplarla mücadele kapsamında Kasım 2021'de ortak askeri operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA