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38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı

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38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
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Uganda'da 2010-2025 yılları arasında 38 kişiyi öldürmek ve kurbanlarının cesetlerini yemekle suçlanan Mujurizi Moses adlı şüpheli yakalandı. Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, şüpheliyi "Uganda tarihinin en kötü seri katili ve yamyamı" olarak nitelendirerek kamuoyu önünde yargılanacağını ve idam edileceğini açıkladı. Ancak kan donduran suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmedi.

  • Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, çok sayıda cinayetle bağlantılı olduğu öne sürülen Mujurizi Moses'ın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
  • Şüpheli, 2010-2025 yılları arasında Masaka, Ibanda ve Kazo bölgelerinde 38 kişiyi öldürmek ve kurbanlarının cesetlerini yemekle suçlanıyor; bu suçlamalar henüz yargı kararıyla doğrulanmadı.
  • Gözaltına alınan Mujurizi Moses ile geçmiş soruşturmalarda adı geçen Fred Mujulizi'nin aynı kişi olduğu henüz kesin olarak doğrulanmadı.

Uganda'da yıllardır devam eden seri cinayet soruşturmalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, pazartesi günü yaptığı açıklamada, çok sayıda cinayetle bağlantılı olduğu öne sürülen Mujurizi Moses'ın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

15 YILDA 38 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR

Kainerugaba, şüphelinin 2010 ile 2025 yılları arasında Uganda'nın Masaka, Ibanda ve Kazo bölgelerinde 38 kişiyi öldürmek ve kurbanlarının cesetlerini yemekle suçlandığını açıkladı.

Şüphelinin yakalanmasının ardından sert ifadeler kullanan Kainerugaba, "Güvenlik güçlerinin Mujurizi Moses'ı yakaladığını vatandaşlarımıza bildirmekten mutluluk duyuyorum. Uganda tarihinin en kötü seri katili ve yamyamı" dedi.

Kainerugaba, şüphelinin kamuoyu önünde yargılanacağını ve idam edileceğini de söyledi. Ancak 38 cinayet ve yamyamlık suçlamaları henüz yargı kararıyla doğrulanmadı.

EVLERİN DUVARLARINI DELİP İÇERİ GİRMİŞLER

Uganda polisinin geçmiş kayıtlarında, Fred Mujulizi adıyla bilinen ve Kulaish Kamugisha ismini de kullandığı belirtilen bir cinayet şüphelisinin Greater Masaka bölgesindeki çok sayıda saldırıyla ilişkilendirildiği görülüyor.

Söz konusu kişi hakkında ülke genelinde aranan kişi ilanları yayımlandığı ve çeşitli cinayet soruşturmalarında adının geçtiği bildirildi.

Soruşturma dosyalarına göre, Mujulizi ile bağlantılı olduğu öne sürülen saldırganlar, kurbanlarının evlerine girebilmek için duvarlarda delikler açtı. Şüphelilerin daha sonra evlerde bulunan kişilere palalarla saldırdığı ileri sürüldü.

Ancak gözaltına alındığı açıklanan Mujurizi Moses ile geçmiş soruşturmalarda adı geçen Fred Mujulizi'nin aynı kişi olduğu henüz kesin olarak doğrulanmadı.

PAPAZIN EVİNDE BİR AİLE ÖLDÜRÜLDÜ

Soruşturmalarda öne çıkan en ağır olaylardan biri, Pentekostal kilisesi papazı Steven Mugambe'nin evine yönelik saldırı oldu.

İddialara göre, saldırganlar Mugambe'nin evinin duvarında delik açarak içeri girdi ve evde bulunan kişileri palalarla öldürdü.

Bu saldırının Greater Masaka bölgesinde yıllar boyunca yaşanan benzer cinayetlerle bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Bölgede aynı yöntemle gerçekleştirilen saldırılarda 35'e kadar kişinin öldürüldüğü yönünde haberler yayımlandı. Ancak söz konusu sayı resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

DAHA ÖNCE YAKALANIP SERBEST BIRAKILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Uganda basınında yer alan haberlerde, Fred Mujulizi olarak tanımlanan şüphelinin geçmişte birkaç kez yakalandığı ancak farklı nedenlerle kaçtığı veya serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

Bu süreçte yaşananların tartışmalı olduğu belirtilirken, şüphelinin hangi koşullarda serbest kaldığına ilişkin kesin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan cinayetlerde yakınlarını kaybettiğini söyleyen bazı kişiler, yakalanan şüphelinin aile üyelerinin ölümünden sorumlu olduğunu öne sürdü.

Polis, bu kişilerin başvurularının soruşturma kapsamında incelendiğini bildirdi.

SON CİNAYET İDDİASI 28 EYLÜL'E DAYANIYOR

Uganda Radio Network'ün 16 Ekim 2026 tarihli haberine göre, Fred Mujulizi olarak tanımlanan şüpheli, Greater Masaka bölgesinde 28 Eylül'de bir kadının öldürülmesiyle bağlantılı olarak cinayet ve insan ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, kadının romantik ilişki vaadiyle kandırılarak tuzağa düşürüldüğünü ve ardından öldürüldüğünü öne sürdü.

Cinayetin ritüel amaçlı işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bizde de 50/60 kişi bazı kaynaklarda 170 kişi şapka takmadığı için idam edilmiş:((( sadece şapka takmamakta direndiği için, şapkayı protesto ettiği için... hadi bu yamyam da bizdekiler ne?

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

25 Kasım 1925 tarihinde kabul edilen şapka kanunu TBMM üyeleri ile devlet memurlarına şapka giyme zorunluluğu getirmiş, halkın ise böyle bir zorunluluk yoktu, Kanuna uymamanın cezası o dönemin mevzuatına göre hapis cezasıydı; günümüzde ise Türk Ceza Kanunu'nun 222. maddesidir

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Haber Yorumlarısemasenoz88:

devletin kurallarına uyacaksın. devleti protesto etmek teröristliktir.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

üstelik bir kadını bile yargılamışlar niye şapka takmıyon diye kadınlar bile bazen kafasına ne bulursa takmaya başlamış şapka diye.

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Haber Yorumlarımehmet baş:

Geçmiş tarihimizde hiç kimse şapka takmadığı için idam edilmemiştir.Şapka kanunu protestolarını bahane ederek ayaklanma çıkaran, binalara saldıran, halkı silahlı isyana teşvik eden kişiler yargılanmış, aralarında idam cezası alanlar olmuştur.Rize ve Erzurum'daki isyanlarda ve İskilipli Atıf hoca davasında verilen idam cezaları "şapka giymemekten" değil, vatana ihanet, ayaklanma çıkarma,dini politikaya alet ederek halkı devlete karşı silahlı şekilde kışkırtma suçlamaları sebebiyle gerçekleşmiştir.Tarihini iyi öğren, yanlış bilgiler ile insanları yanıltma.

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