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Hıv bulaşmasını yüzde 100'e yakın oranda önleyen ve yılda yalnızca iki kez uygulanan lenakapavir iğnesinin ucuz muadilinin dünyadaki ilk sevkiyatı Zambiya'ya ulaştı. İlacın kişi başı yıllık maliyeti yalnızca 40 dolar (yaklaşık 30 sterlin) olacak; ABD'de ise asıl ilacın yıllık bedeli 28 bin dolar civarında, BBC'nin haberine göre.

Sevkiyatı yürüten Küresel Fon, Uganda'ya da önümüzdeki günlerde ilk partinin ulaşmasını bekliyor. Zimbabve'nin gelecek yılın başında ilacı alması, ardından başka ülkelerin de sıraya girmesi planlanıyor.

5 BİN KADININ HİÇBİRİNE BULAŞMADI

Lenakapavir, virüsün çevresindeki koruyucu protein kabuğunu hedef alarak Hıv'in vücutta çoğalmasını ve enfeksiyon kurmasını engelliyor. 2024'te Uganda ve Güney Afrika'da 5 binden fazla genç kadın ve ergen kızla yapılan klinik denemede iğneyi olanların hiçbirine HIV bulaşmadı.

Sağlık uzmanlarına göre iğnenin en büyük avantajı, her gün düzenli içilmesi gereken ve toplumsal damgalanma kaygısı da taşıyan koruyucu haplara (PrEP) bağımlılığı ortadan kaldırması. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilacı HIV'den korunma için Temmuz 2025'te önermişti.

İlacın asıl versiyonunu ABD'li ilaç devi Gilead Sciences geliştirdi; bu versiyon Sahra Altı Afrika'ya yalnızca bir yıl önce ulaşmıştı. AA'nın aktardığına göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Hindistan merkezli Dr. Reddy's Laboratories'in ürettiği muadil ilaca 2 Kasım'da geçici onay vermişti.

2028'E KADAR 3 MİLYON KİŞİ HEDEFİ

Küresel Fon'un verilerine göre 10 ülkede 189 binden fazla kişi lenakapavirin ilk dozunu şimdiden oldu. Kuruluş, yıl sonuna kadar 24 ülkeye sevkiyat yapmayı ve ABD hükümetiyle birlikte 2028 sonuna kadar en az 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. İlacın zamanla 120 düşük ve orta gelirli ülkede kullanıma sunulması bekleniyor.

Küresel Fon, sevkiyatı HIV'le mücadelede "büyük bir atılım" olarak nitelendirdi. Kuruluşun açıklamasında, teslimatların düşük ve orta gelirli ülkelerde son derece etkili bir koruyucu ilaca erişimi benzeri görülmemiş bir hızla genişlettiği vurgulandı.

DÜNYADA 41 MİLYON KİŞİ HIV İLE YAŞIYOR

DSÖ verilerine göre geçen yıl dünyada yaklaşık 41 milyon kişi HIV ile yaşıyordu, 570 bin kişi ise HIV bağlantılı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. HIV ile yaşayanların yaklaşık üçte ikisi Sahra Altı Afrika'da bulunuyor. Yaklaşık 8 milyon HIV pozitif kişiyle bu alanda dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Güney Afrika da ucuz iğneyi alacak ülkeler arasında.

Birleşmiş Milletler, AIDS'i 2030'a kadar bir halk sağlığı tehdidi olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Sevkiyat, ABD'nin dış yardımlarda yaptığı kapsamlı kesintilerin Afrika'da HIV'le mücadelede on yıllardır elde edilen kazanımları zayıflatabileceği yönündeki endişelerin sürdüğü bir dönemde geldi.

Kaynak: BBC