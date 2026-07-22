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Ebola Salgınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1001'e Yükseldi

Ebola Salgınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1001'e Yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da devam eden Ebola salgınında ölü sayısı 1001'e ulaştı. KDC'de 2.473 doğrulanmış vaka, Uganda'da ise 20 vaka tespit edildi. 737 hasta izolasyonda, 482 kişi iyileşti.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da etkili olan Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1001'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda sağlık yetkilileri tarafından yayımlanan son verilere göre, Afrika'da devam eden Ebola salgınında toplam can kaybı 1001'e ulaştı. KDC Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı durum raporunda, ülkede 2 bin 473 doğrulanmış Ebola vakası tespit edildiği ve 999 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uganda'da ise 2'si ölümle sonuçlanan 20 doğrulanmış vaka kaydedildi.

Öte yandan KDC Sağlık Bakanlığı, 737 hastanın izolasyon altında tutulduğunu, 482 kişinin ise hastalığı atlatarak iyileştiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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