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Suudi Arabistan, Ebola Salgını Nedeniyle 3 Afrika Ülkesine Seyahatleri Yasakladı

Suudi Arabistan, Ebola Salgını Nedeniyle 3 Afrika Ülkesine Seyahatleri Yasakladı
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Suudi Arabistan, Ebola salgınına karşı önlem olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan'a seyahatleri askıya aldı ve bu ülkelerden gelenlere vize yasağı getirdi.

RİYAD, 26 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Ebola salgınına yönelik bir önlem olarak vatandaşlarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan'a seyahatlerini askıya aldı. Bu üç ülkeden Suudi Arabistan'a seyahat edecek kişilerin vize işlemleri durdurularak ülkeye girişleri de yasaklandı.

Suudi Arabistan Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre seyahat kısıtlaması, Suudi Arabistan'a üçüncü ülkeler üzerinden gelecek olan ve ülkeye girişlerinden önceki 21 gün içinde söz konusu üç ülkede bulunmuş olan yolcuları da kapsıyor.

Suudi Arabistan Halk Sağlığı Kurumu, ülkede alınan önleyici tedbirlerin ardından teyit edilmiş veya şüpheli herhangi bir Ebola vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti perşembe günü itibarıyla teyit edilmiş Ebola vakası sayısının 1.155'e, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 304'e yükseldiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü de salgının kontrol altına alınmasında güçlük yaşandığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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