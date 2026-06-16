Uganda, Ebola Testi Vaadiyle Yapılan Dolandırıcılıklara Karşı Vatandaşları Uyardı

KAMPALA, 16 Haziran (Xinhua) -- Uganda Sağlık Bakanlığı, ülkeden ayrılan yolcuların Ebola testi yaptırmasına gerek olmadığını ve bu tür belgelerin herhangi bir ülkeye yapılacak vize başvurularında da talep edilmediğini duyurdu.

Bakanlık pazartesi günü Ebola salgınının ardından bazı ülkelerin Uganda'ya giriş ve çıkışlarda seyahat kısıtlaması getirdiği yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık, halkı dikkatli olmaya ve seyahat, istihdam ya da vize işlemlerini kolaylaştırma vaadiyle Ebola testi veya sertifikası sağladığını iddia eden dolandırıcılara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Açıklamada, Ebola testinin yalnızca hastalıkla uyumlu semptomlar gösteren kişilere veya teyitli Ebola vakalarıyla temaslı olduğu belirlenen kişilere tavsiye edildiği belirtildi.

Veriler, Uganda'da son 10 gün içinde yeni Ebola vakası tespit edilmediğini, teyitli toplam vaka sayısının ise 19 olarak kaldığını gösteriyor.

Kaynak: Xinhua