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Zambiya'ya insan bağışıklık yetmezliği virüsünün ( Hıv ) bulaşmasını önlemek amacıyla yılda iki kez uygulanan muadil ilacın ilk sevkiyatı ulaştı.

Hıv'nin bulaşmasını önlemek amacıyla yılda iki kez uygulanan muadil ilaç "lenakapavir"in ilk sevkiyatının ulaştığı Zambiya'da, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ilacın 3 hafta içinde kullanılmaya başlanması öngörülüyor.

AIDS, tüberküloz ve sıtmayla mücadele eden Küresel Fon tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, önümüzdeki günlerde Uganda'ya da lenakapavir sevkiyatı yapılması bekleniyor.

Klinik araştırmalarda HIV enfeksiyonunu önlemede yüzde 100'e yakın etkinlik gösteren muadil ilacın yıllık maliyetinin kişi başına 40 dolar (yaklaşık 2 bin 27 lira) olması ve 120 düşük ve orta gelirli ülkede kullanıma sunulması hedefleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2 Kasım'da Hindistan merkezli ilaç şirketi Dr. Reddy's Laboratories tarafından geliştirilen muadil ilaç "lenakapavir"e geçici onay vermişti.

Asıl ilaç olan "Yeztugo"nun üreticisi ABD merkezli ilaç şirketi Gilead Sciences, Sahra Altı Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki belirli ülkelerde ilaca erişimin artırılması amacıyla 6 muadil ilaç üreticisiyle telif bedeli alınmaksızın lisans anlaşmaları imzalamıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2025'te dünya genelinde yaklaşık 41 milyon kişi HIV ile yaşarken 1 milyon 200 bin kişiye HIV bulaştı, 570 bin kişi ise HIV ile bağlantılı nedenlerden hayatını kaybetti.

HIV'den en fazla etkilenen bölge olan DSÖ Afrika Bölgesi'nde 26 milyon 300 bin kişi HIV ile yaşarken dünya genelindeki yeni HIV enfeksiyonlarının yüzde 50'si bu bölgede kaydedildi.

Kaynak: AA