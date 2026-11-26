Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayısta başlayan Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 12 bin 21'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 904'e yükseldi. AA'nın aktardığına göre KDC Sağlık Bakanlığı güncel rakamları paylaştı. Salgına yol açan Bundibugyo varyantının onaylanmış bir aşısı ya da tedavisi bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu salgını KDC'de bugüne kadar kaydedilen en büyük Ebola salgını olarak tanımlıyor.

TEK EYALETTEN 8 EYALETE YAYILDI

Ülkede salgın, doğudaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölüm açıklandıktan sonra 15 Mayıs'ta ilan edilmişti. Bölgedeki çatışmalar ve halkın salgınla mücadele çalışmalarına gösterdiği tepkiler nedeniyle virüs, başta Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu olmak üzere 8 eyalete ulaştı. DSÖ'nün ekim ayı verilerine göre salgının merkezi Ituri. Hastalığın en ölümcül seyrettiği yer ise Kuzey Kivu: aynı verilere göre bu eyalette doğrulanmış vakaların yüzde 55'ten fazlası hayatını kaybetti.

SINIRLARI AŞTI, ULUSLARARASI ALARM VERİLDİ

DSÖ, KDC'nin yanı sıra Uganda'da da doğrulanmış vakalar görülmesinin ardından 17 Mayıs'ta salgını "uluslararası endişe yaratan halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) kayıtlarına göre Kenya da 6 Ekim'de ülkedeki ilk dışarıdan gelen Ebola vakasını doğruladı. Kenya'da ise ABD destekli 50 yataklı bir Ebola karantina merkezinin inşaatı, bölge halkının tepkisinin ardından mahkeme kararıyla durduruldu.

2014'TEKİ SALGINDA 11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara bölgesinde ve KDC'nin Yambuku bölgesinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı. Hastalık, KDC'deki salgının başladığı köyün yakınından geçen Ebola Nehri'nin adını aldı. Bugüne kadarki en büyük Ebola salgını, 2014-2016 yıllarında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de yaşandı. O salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.