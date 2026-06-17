Çin, Ebola Salgınıyla Mücadele İçin Afrika'ya Yeni İnsani Yardım Paketi Gönderecek

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Tang Ying, Çin'in Afrika'nın bazı ülke ve bölgelerinde devam eden Ebola salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Afrika'ya yeni bir acil insani yardım paketi göndereceğini söyledi.

Tang, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afrika'ya daha önce sağlanan yardımlara ek olarak, yeni acil insani yardım paketinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne verilen desteğin sürdürülmesini, Uganda'ya bir parti salgın önleme ve kontrol malzemesi gönderilmesini ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin rolünü tam olarak yerine getirmesine yönelik desteğin devam ettirilmesini kapsadığını belirtti.

Tang, söz konusu yardımların Afrika'nın salgını mümkün olan en kısa sürede yenmesine yardımcı olmayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua