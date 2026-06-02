Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Uganda'daki Ebola Salgınında 580 Temaslı Takip Altında

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda'da teyitli 9 Ebola vakasıyla temaslı 580 kişinin takip edildiğini, salgında 1 ölüm ve 3 sağlık çalışanı vakası olduğunu açıkladı.

KAMPALA, 2 Haziran (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda'da teyitli 9 Ebola vakasıyla temaslı 580 kişinin takibinin sürdüğünü açıkladı.

Merkezin pazartesi günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, 30 Mayıs itibarıyla ulusal müdahale ekipleri ve ortak kuruluşların söz konusu temaslıları takip altında tuttuğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Uganda'da salgınla bağlantılı olarak 9 teyitli vaka ve 1 ölüm kaydedildiği, teyitli vakalardan 3'ünün sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Her bir temaslının takip edilmesi, her bir numunenin test edilmesi ve ön saflarda görev yapan her bir sağlık çalışanının korunması, virüsün yayılmasını durdurma yolunda bizi bir adım daha ileriye taşıyor" denildi.

Merkez, gözetim, temaslı takibi, laboratuvar testleri, vaka yönetimi ve halkla iletişim yoluyla ortaklarıyla işbirliği içinde Uganda'nın salgınla mücadele çalışmalarına desteğini sürdürdüğünü bildirdi.

