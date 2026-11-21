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KAMPALA, 21 Kasım (Xinhua) -- Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ve ülkeyi ziyaret eden Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Uganda'nın orta kesiminde 30 milyon dolarlık Çin yatırımıyla kurulan araç montaj tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Uganda Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mpigi bölgesinde kurulan Double Q Otomotiv Montaj Tesisi, yılda 4.000 kamyon montaj kapasitesine sahip ve 1.200'den fazla Ugandalıya istihdam imkanı sağlıyor.

Ağır hizmet tipi kamyonların montajının yapıldığı tesisin, Uganda'nın otomotiv üretim kapasitesini artırması, yeni istihdam olanakları yaratması ve Uganda ile Tanzanya arasındaki sanayi ve ticaret işbirliğini derinleştirmesi bekleniyor.

Museveni, perşembe günü düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Uganda'da kamyon montaj tesisi kuran Çinli yatırımcılara teşekkür etti. Yatırımcılara yerel çelik üreticileriyle işbirliğini güçlendirerek yerli katma değeri artırma ve ithal malzemelere bağımlılığı azaltma çağrısında bulundu.

Uganda'nın demir cevheri kaynakları ile Tanzanya'nın doğalgaz rezervlerinin birlikte değerlendirilmesinin bölgedeki sanayileşmeyi hızlandırabileceğini ve yeni yatırım fırsatları yaratabileceğini belirten Museveni, Afrika'yı geleceğin iş merkezi diye nitelendirerek daha fazla Çinli şirketi kıtaya yatırım yapmaya teşvik etti.

Yatırımı Uganda'nın sanayileşme çabalarında önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiren Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ise Doğu Afrika ülkelerine hazır ürünleri ithal etmek yerine kendi ülkelerinde üretme çağrısında bulundu.

Double Q Company Limited Genel Müdürü Lin Yu, yerel malzeme ve parça kullanımını artırmanın yanı sıra binek araç ve elektrikli kamyon montajına da başlamayı planladıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua