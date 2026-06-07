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Dsö, Ebola Salgınıyla Mücadele İçin Zambiya'ya Tıbbi Malzeme Gönderdi

Dsö, Ebola Salgınıyla Mücadele İçin Zambiya'ya Tıbbi Malzeme Gönderdi
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Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgını devam ederken Zambiya'nın hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak için 22.000 dolar değerinde tıbbi malzeme hibe etti. Malzemeler arasında kişisel koruyucu ekipmanlar ve laboratuvar reaktifleri bulunuyor.

LUSAKA, 7 Haziran (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgını devam ederken Zambiya'nın hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla bu ülkeye tıbbi malzeme gönderdi.

DSÖ'den cuma günü yapılan açıklamada, hibe edilen 22.000 ABD doları değerindeki tıbbi malzemeler arasında kişisel koruyucu ekipmanlar, numune nakil setleri ve laboratuvar reaktiflerinin yer aldığı belirtildi.

DSÖ Zambiya Temsilcisi Clement Peter Lasuba başkent Lusaka'da düzenlenen teslim töreninde, bu adımın Zambiya'nın salgına hazırlık kapasitesini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

Lasuba mobil laboratuvar sağlanmasının ardından bu hibenin, Zambiya'nın şüpheli Ebola vakalarını teşhis ve test etme kapasitesini önemli ölçüde artırmasını beklediklerini ifade etti.

Zambiya Sağlık Bakanlığı bağış koordinasyonundan sorumlu daimi sekreteri George Sinyangwe hibe için DSÖ'ye teşekkür ederek, bunun DSÖ ile Zambiya arasındaki kalıcı ortaklığın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sinyangwe bağışlanan malzemelerin ön saflardaki sağlık çalışanlarının korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla şeffaf ve etkin şekilde kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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