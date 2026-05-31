Diyanet İşleri Türk İslam Birliği gönüllüleri Uganda'daki Sudanlı mültecilere yardım eli uzattı

Uganda'nın başkenti Kampala'daki Sudanlı mülteci ailelere, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) üyelerince gıda ve nakdi yardım yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Uganda'da düzenlenen "Vekaletle Kurban Programı" kapsamında ülkeye gelen DİTİB üyeleri, kentteki Sudanlı ailelerle bir araya geldi.

Programa Almanya'nın Münih şehrinden katılan Münih Küpeli Derneği Başkanı Tahsin Küçükdoğan, AA muhabirine, DİTİB Miraç Camisi üzerinden verilen kurban bağışları ve yapılan yardımları sahada ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Programın son gününde mülteci kampına geldiklerini anlatan Küçükdoğan, "Burada da gıda yardımı ve nakdi yardımlarla insanlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Almanya ve Türkiye'den yardım verenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Almanya'nın Memmingen kasabasından Burak Alabucak ise ilk kez bu gibi bir yardım etkinliğine katıldığını dile getirdi.

Bölgede en çok çocuklardan etkilendiğini ifade eden Alabucak, "Burada oyuncakları olmayan yemek yiyemeyen çocuklar var. Bunlar insanı çok etkiliyor. Burada gördüklerimizden ders, maneviyat aldık." diye konuştu.