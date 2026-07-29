Haberler

TİKA'dan Uganda'da kadınların mesleki eğitimine destek

TİKA'dan Uganda'da kadınların mesleki eğitimine destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda İslam Üniversitesi (IUIU) Kadınlar Kampüsü bünyesinde uluslararası standartlara sahip aşçılık ve gastronomi atölyesi kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda İslam Üniversitesi (IUIU) Kadınlar Kampüsü bünyesinde uluslararası standartlara sahip aşçılık ve gastronomi atölyesi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ugandalı kadınların mesleki becerilerini geliştirerek ekonomik hayata daha güçlü katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, modern gastronomi eğitiminin ihtiyaçlarını karşılayacak tam donanımlı uygulama atölyesi oluşturuldu.

Aşçılık ve gastronomi atölyesi, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun paslanmaz çelik mutfak ekipmanları, yüksek kapasiteli endüstriyel buzdolapları ve derin dondurucular, mikrodalga fırınlar ile profesyonel mutfak eğitimine yönelik çeşitli araç ve gereçlerle donatıldı.

Atölye sayesinde öğrenciler, daha önce ağırlıklı olarak teorik düzeyde yürütülen derslerini modern mutfak ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirme imkanı elde etti.

Projeyle, katılımcıların mezuniyet öncesinde sektörün ihtiyaç duyduğu uygulamalı bilgi ve becerileri kazanmaları, başta turizm, otelcilik ile yiyecek ve içecek hizmetleri olmak üzere ilgili sektörlerde nitelikli iş gücü olarak istihdama katılmaları hedefleniyor.

TİKA'nın yürüttüğü proje, yalnızca üniversite öğrencilerine hizmet vermekle sınırlı kalmayacak. Gelecek dönemde düzenlenecek sertifika ve meslek edindirme programlarıyla bölgedeki kadınların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesine de katkı sağlanacak.

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

6 bin jandarma ile dev operasyon! Ağır darbe vuruldu
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışanı işten çıkaracak

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışan işsiz kalacak
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor