TİKA'dan Uganda'da kadınların mesleki eğitimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda İslam Üniversitesi (IUIU) Kadınlar Kampüsü bünyesinde uluslararası standartlara sahip aşçılık ve gastronomi atölyesi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ugandalı kadınların mesleki becerilerini geliştirerek ekonomik hayata daha güçlü katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, modern gastronomi eğitiminin ihtiyaçlarını karşılayacak tam donanımlı uygulama atölyesi oluşturuldu.

Aşçılık ve gastronomi atölyesi, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun paslanmaz çelik mutfak ekipmanları, yüksek kapasiteli endüstriyel buzdolapları ve derin dondurucular, mikrodalga fırınlar ile profesyonel mutfak eğitimine yönelik çeşitli araç ve gereçlerle donatıldı.

Atölye sayesinde öğrenciler, daha önce ağırlıklı olarak teorik düzeyde yürütülen derslerini modern mutfak ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirme imkanı elde etti.

Projeyle, katılımcıların mezuniyet öncesinde sektörün ihtiyaç duyduğu uygulamalı bilgi ve becerileri kazanmaları, başta turizm, otelcilik ile yiyecek ve içecek hizmetleri olmak üzere ilgili sektörlerde nitelikli iş gücü olarak istihdama katılmaları hedefleniyor.

TİKA'nın yürüttüğü proje, yalnızca üniversite öğrencilerine hizmet vermekle sınırlı kalmayacak. Gelecek dönemde düzenlenecek sertifika ve meslek edindirme programlarıyla bölgedeki kadınların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesine de katkı sağlanacak.

Kaynak: AA