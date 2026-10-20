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Nijerya Abuja'da ilk Ebola vakasını doğruladı, 44 temaslı takibe alındı

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Nijerya Abuja'da ilk Ebola vakasını doğruladı, 44 temaslı takibe alındı
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da ilk Ebola vakası tespit edildi. Uganda'ya seyahat ettikten sonra ülkeye dönen bir kadında virüsün doğrulandığını açıklayan Sağlık Bakanı Muhammad Pate, hastanın izolasyona alınarak tedavisine başlandığını bildirdi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçen yetkililer, hastayla temas ettiği belirlenen 44 kişiyi takibe alırken ülkenin giriş noktalarında denetimler artırıldı.

Nijerya hükümeti, başkent Abuja'nın bulunduğu Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) ilk Ebola virüsü vakasının tespit edildiğini bildirdi.

 44 TEMASLI DAHA BELİRLENDİ

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Pate, başkent Abuja'da düzenlenen basın toplantısında, laboratuvar testleri sonucunda ülkede Ebola virüsü vakasının doğrulandığını belirtti.

Pate, Doğu Afrika'ya, özellikle Uganda'ya seyahat geçmişi bulunan kadın hastanın, 7 Ekim'de belirtilerle Nijerya'ya döndüğünü, belirtilerin 4 gün sonra ilerlediğini ve yapılan testlerin ardından kadında Ebola virüsü enfeksiyonunun doğrulandığını ifade etti.

Muhammad Pate

Hastanın şu anda izolasyonda tutulduğunu ve tedavi gördüğünü kaydeden Pate, temaslı takibi çalışmalarının başlatıldığını ve şu ana kadar 44 temaslının belirlendiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, FCT Sağlık Sekreterliği, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) ve diğer ortakların virüsün yayılmasını önlemek için koordineli şekilde çalıştığını bildiren Pate, ülkenin giriş noktalarındaki gözetim ve denetimlerin de artırıldığını vurguladı.

Pate, sağlık kuruluşlarına olası vakalara karşı yüksek düzeyde teyakkuzda olmaları çağrısında bulunurken, Nijeryalılardan da sakin ve dikkatli olmalarını istedi.

ATEŞ, HALSİZLİK, BAŞ AĞRISI VE İSHAL GİBİ BELİRTİLERE KARŞI UYARI

Halka hijyen kurallarına uymaları, ateş, halsizlik, baş ağrısı ve ishal gibi belirtilere karşı dikkatli olmaları ve halk sağlığı yetkilileriyle işbirliği yapmaları tavsiyesinde bulunan Pate, hükümetin 2014'teki Ebola salgınıyla mücadele deneyiminden ve yıllar içinde geliştirilen halk sağlığı mekanizmalarından yararlandığını kaydetti.

Pate, temaslıların takip ve gözetim altında tutulduğunu, hükümetin salgını kontrol altına alma çalışmalarına ilişkin kamuoyunu düzenli ve şeffaf biçimde bilgilendireceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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